Tokio 2020: USA vs República Checa ¿cómo ver el Live Stream?

El equipo de baloncesto de EE.UU. Se enfrenta a la República Checa en su último partido de la fase de grupos en los Juegos Olímpicos de 2020.

Los dos primeros juegos olímpicos de baloncesto de EE.UU. han estado disponibles solo en Peacock, pero se ha informado que este (hora de inicio: sábado a las 8:00 a.m. ET) se televisará en vivo por NBC. Y ya sea que esté o no en NBC, también puede ver el juego en vivo o bajo demanda (sin Peacock) a través de NBCOlympics.com o la aplicación NBC Sports.

Deberá iniciar sesión en un proveedor de cable para mirar a través de las plataformas digitales de NBC, pero si no tiene cable o no tiene un inicio de sesión por cable, aquí hay algunas formas diferentes en las que puede ver un video en vivo. corriente de EE.UU. vs República Checa en línea:

Puede ver una transmisión en vivo de NBC, NBCSN, CNBC, EE. UU. Y todo el contenido digital de NBC (todo en el sitio web de NBC Olympics o en la aplicación NBC Sports) a través de FuboTV, que viene con una prueba gratuita de siete días:

Una vez que se haya registrado en FuboTV, puedes ver EE.UU. vs República Checa (si está en NBC) en vivo en la aplicación FuboTV. Deberá iniciar sesión en un proveedor de cable para ver partidos de esta manera, pero puede hacerlo con sus credenciales de FuboTV.

Deberá iniciar sesión en un proveedor de cable para ver partidos de esta manera, pero puede hacerlo con sus credenciales de FuboTV.

También puedes mirar cada carrera en vivo o bajo demanda a través de la aplicación NBC Sports, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X/S, PlayStation 4, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede verlo en su computadora a través del sitio web de NBC Olympics .

Puede ver una transmisión en vivo de NBC, NBCSN, EE. UU. Y todo el contenido digital de NBC (todo en el sitio web de NBC Olympics o en la aplicación NBC Sports) a través del paquete "Sling Blue" de Sling TV, mientras que CNBC está en el complemento "News Extra".

Una vez que se haya registrado en Sling TV, puedes ver EE.UU. vs República Checa (si está en NBC) en vivo en la aplicación Sling TV. Deberá iniciar sesión en un proveedor de cable para ver partidos a través de las plataformas NBC, pero puede hacerlo con sus credenciales de Sling.

Deberá iniciar sesión en un proveedor de cable para ver partidos a través de las plataformas NBC, pero puede hacerlo con sus credenciales de Sling.

También puedes mira cada carrera en vivo o bajo demanda en la aplicación NBC Sports, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X/S, PlayStation 4, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede verlo en su computadora a través del sitio web de NBC Olympics .

AT&T TV tiene cuatro paquetes de canales diferentes: "Entretenimiento", "Choice", "Ultimate" y "Premier".

Tenga en cuenta que la prueba gratuita no se anuncia como tal, pero la cantidad que debe pagar hoy será de $0 cuando se registre. Si lo ve en su computadora, teléfono o tableta, no se le cobrará durante 14 días. Si lo ve en un dispositivo de transmisión en su televisor (Roku, Fire Stick, Apple TV, etc.), se le cobrará el primer mes, pero aún puede obtener un reembolso completo si cancela antes de los 14 días:

Una vez que se haya registrado en AT&T TV, puedes ver EE.UU. vs República Checa (si está en NBC) en vivo en la aplicación AT&T TV. Deberá iniciar sesión en un proveedor de cable para ver partidos a través de las plataformas NBC, pero puede hacerlo con sus credenciales de AT&T TV.

Deberá iniciar sesión en un proveedor de cable para ver partidos a través de las plataformas NBC, pero puede hacerlo con sus credenciales de AT&T TV.

También puedes mira cada carrera en vivo o bajo demanda en la aplicación NBC Sports, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X/S, PlayStation 4, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de NBC Olympics .

Puede ver una transmisión en vivo de EE.UU. y más de 65 canales de televisión a través de Hulu With Live TV, que viene con una prueba gratuita de siete días:

Una vez registrado en Hulu con Live TV, puedes ver EE.UU. vs República Checa (si está en NBC) en vivo en la aplicación Hulu. Deberá iniciar sesión en un proveedor de cable para ver partidos a través de las plataformas NBC, pero puede hacerlo con sus credenciales de Hulu.

Deberá iniciar sesión en un proveedor de cable para ver partidos a través de las plataformas NBC, pero puede hacerlo con sus credenciales de Hulu.

También puedes mirar cada carrera en vivo o bajo demanda en la aplicación NBC Sports, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X/S, PlayStation 4, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede verlo en su computadora a través del sitio web de NBC Olympics .

Previa de Estados Unidos vs República Checa

El equipo de EE.UU. se recuperó de una impactante derrota inicial ante Francia con una paliza de 120-66 sobre Irán. Damian Lillard lideró el camino con 21 puntos, con otros cinco jugadores estadounidenses en cifras dobles.

“Creo que salimos con mucha más urgencia”, dijo Lillard. “Nuestra energía era mayor, jugamos a un ritmo más rápido. Fuimos más agresivos y jugamos como nosotros mismos. No vinimos aquí y pensamos que simplemente iba a suceder, lo hicimos realidad, y esa es la forma en que tenemos que jugar si queremos tener éxito en estos Juegos Olímpicos”.

Estados Unidos tiene la mayor cantidad de talento en el torneo olímpico con diferencia. Sin embargo, no es fácil para un grupo de All-Stars encajar de inmediato. Cada juego que la química está mejorando.

“Creo que nuestra comunicación como grupo, ya sabes, simplemente estar juntos en un hotel, estar juntos en las áreas de comedor, practicar disparar solo hablar, siento que después de esa pérdida nos unimos. Hubo mucha comunicación entre entonces y ahora, donde estaba bien, era hora de empezar a lucir como el equipo de EE.UU.”, Dijo Lillard.

Los estadounidenses están en modo de ganar el resto del camino si esperan disputar el oro. Eso incluye el enfrentamiento contra la República Checa, que ha dividido sus dos primeros juegos, venciendo a Irán y cayendo ante Francia. El seleccionador estadounidense Gregg Popovich confía en que su equipo será mejor en el resto del camino.

“Estos muchachos realmente aprecian jugar entre ellos, no tienen esa oportunidad muy a menudo. Y ahora que están completos, y todo el grupo está aquí, se están divirtiendo haciendo lo que vieron “, dijo Popvich. “Y cada vez que salimos a la cancha, lo hacen más y más y mejor y mejor a medida que adquieren confianza en el grupo y en cómo queremos jugar. Así que es una cuestión de ser agresivo en ambos extremos de la cancha, pero no meterse en el barro, ya sabes, usar sus habilidades, ser libre de jugar pero jugarlo de la manera correcta y creo que lo hicimos”.

Estados Unidos tiene una dura competencia por la medalla este año, con Francia, Eslovenia, Australia y España como retadores. El equipo de Estados Unidos ha ganado seis de los últimos siete torneos.

El equipo de EE.UU. es un favorito de 23.5 puntos para el juego, con un total establecido en 183.5 puntos.

