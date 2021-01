Tijuana vs Pumas: ¿Cómo ver el Live Stream en USA?

Tijuana recibirá este viernes a Pumas UNAM en un encuentro por la Liga MX en el Estadio Caliente.

En los Estados Unidos, el partido (10:00 p.m. ET) será televisado por Fox Sports 2 (transmisión en inglés) y Fox Deportes (transmisión en español).

Previa: Tijuana vs. Pumas

Pumas UNAM jugó por última vez el 13 de diciembre de 2020, cuando perdió ante León, 2-0. Pumas viene de dos derrotas, dos empates y solo una victoria en sus últimos cinco partidos, y el equipo está listo para enderezar el barco ante Tijuana.

“No estamos derrotados, no sabemos qué es eso”, dijo el mediocampista de 20 años de Pumas, Erik Lira, después de los partidos más recientes del equipo, según la traducción de ESPN. “Estamos enfocados en ganar y eso es lo que haremos, queremos borrar la imagen [perdedora] y queremos hacerlo por la gente de afuera, por nuestras familias y seres queridos”.

Aún así, el gerente de la UNAM, Andrés Lillini, está orgulloso del esfuerzo de su equipo, ya que tuvo una buena racha durante la mayor parte de la temporada. “Estoy orgulloso porque los jugadores lo dieron todo hasta el último minuto y creyeron en sí mismos. Hemos puesto el listón muy alto. Estos jugadores llevaron al club a una final y ahora vamos a tener que mantener ese nivel”, dijo Lillini.

Por otra parte, Tijuana, ha estado en una rutina aparentemente interminable, con solo una victoria, cinco derrotas y tres empates en sus últimos nueve partidos. El Club ganó por última vez el 30 de septiembre, pero cuentan con algunos jugadores jóvenes con los que trabajan, incluido el delantero Mauro Manotas, quien llegó a finales del año pasado luego de ser vendido a Tijuana desde el Houston Dynamo.

“Mauro llegó al Dynamo cuando era un adolescente y se marcha con más de sesenta goles en el club. Ha sido un contribuyente y clave en momentos importantes y ayudó a llevar al Club a un campeonato durante su estadía en Houston. Ha sido gratificante verlo desarrollarse y crecer a lo largo de los años”, dijo el gerente general del Dynamo, Matt Jordan, en un comunicado del club, y agregó:” Mauro pasará a ser uno de los mejores jugadores en la historia de nuestro club y le deseamos a él y a los suyos, lo mejor con el club Tijuana”.

Este será el segundo juego de la nueva temporada de la Liga MX, por lo que ambos equipos tendrán la oportunidad de comenzar desde cero. En el frente de las lesiones, Víctor Andrés Guzmán es duda para Tijuana, mientras que Johan Vásquez es duda para Pumas, y Marco Antonio García Robledo está programado para regresar a mediados de enero.

