¿Qué hizo Tiger Woods antes de su accidente?

La estrella del baloncesto Dwyane Wade jugó a golf con Tiger Woods el día antes del accidente de tráfico de Woods, y compartió un video del momento, que puede ver más adelante en este artículo.

“Les dije a todos que estaba a punto de hacer algo increíble hoy”, dice Wade en el video, indicando que tuvo la “oportunidad de venir aquí con este crack”.

La cámara luego revela que Woods está parado detrás de él.

Woods sufrió un accidente de tráfico el 23 de febrero de 2021, el día después de jugar golf con Wade.

Esto es lo que necesita saber:

Dwyane Wade: How good am I? Tiger Woods: 😐 Good 😐

“Tiger, gracias por enseñarme algo. ¿Soy bueno o malo?”, pide.

“Um bueno”, responde Woods, pero se ríe y niega con la cabeza al mismo tiempo.

“Estamos mejorando”, dijo Woods con caridad.

Wade publicó el video en Instagram poco después de que se conociera la noticia del accidente de Woods.

En Instagram, compartió una foto de la pareja jugando al golf y escribió: “La razón por la que compré un palo de golf 🤯 ¡Ayer fue un día genial! ¡Gracias @tigerwoods @golfdigest por esta excelente oportunidad!”

View this post on Instagram

Woods también jugó golf con el actor David Spade el día antes del accidente. Spade publicó una selfie con Woods en Instagram.

Al día siguiente, Woods fue operado después del accidente.

BREAKING: Tiger Woods transported to hospital with injuries following vehicle crash with "major damage," LA County Sheriff's Dept. says. pic.twitter.com/hxcGYAig8D

— MSNBC (@MSNBC) February 23, 2021