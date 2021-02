The Weeknd actuará en el Medio Tiempo del Super Bowl

Hoy, 7 de febrero, The Weeknd es el artista que deleitará a la audiencia en el Medio Tiempo del Super Bowl LV que se celebra desde el Raymond James Stadium de Tampa, Florida.

CBS es la cadena televisiva que contará con los derechos exclusivos de la transmisión del máximo evento deportivo que tiene previsto iniciar a las 6:30 PM, Hora del Este. Sin embargo, el espectáculo musical del cantante canadiense iniciará a alrededor de las 8:30 PM, Hora del Este.

Los Kansas City Chiefs y los Tampa Bay Buccaneers se enfrentarán en el campo de juego para alzarse con el triunfo en la edición número 55 del Super Bowl.

Según Entertainment Weekly, The Weeknd aportó siete millones de dólares de su propio dinero para brindar un show musical a la altura de lo que se imaginó de lo que será su primera participación en la historia del Medio Tiempo del Super Bowl.

En la actualidad, los costos de realización del Medio Tiempo del Super Bowl son auspiciados por Pepsi y la compañía Roc Nation (propiedad del rapero Jay-Z), co-producirá el espectáculo musical por segundo año consecutivo.

“Nos hemos centrado realmente en llamar la atención de los fanáticos en casa y hacer de la actuación una experiencia cinematográfica”, afirmó The Weeknd en entrevista con la revista Billboard al referirse a su show musical en el Medio Tiempo del Super Bowl 2020.

The New York Times reportó que The Weeknd actuará en un escenario que se instalará en las gradas del Raymond James Stadium, esto con la finalidad de cumplir con los estrictos protocolos de prevención que se han implementado para evitar cualquier tipo de contagio con COVID-19

Es la primera vez en la historia del Medio Tiempo del Super Bowl que un artista no contará con una presentación musical en el centro del campo de juego del evento deportivo. Asimismo, The Weeknd no contará con una multitud de fanáticos alrededor de su escenario en las gradas.

A diferencia de años anteriores, sólo alrededor de 1.050 personas estarán trabajando en la producción del Medio Tiempo del Super Bowl, esto como medida de prevención ante la pandemia. Tanto The Weeknd como su equipo de trabajo serán sometidos a pruebas de diagnóstico de COVID-19 durante los ensayos y antes de la presentación.

El show de Medio Tiempo del Super Bowl tiene previsto durar aproximadamente 13 minutos y hasta el momento, se desconoce los artistas invitados que estarán acompañando a The Weeknd durante su presentación.

“Nos encanta tener a The Weeknd acompañándonos en Tampa Bay en el escenario del Medio Tiempo Pepsi. Las actuaciones del medio tiempo tienen una historia de excelencia y creatividad y ansiamos ver lo que nos traerá el Super Bowl LV”, aseguró Brian Rolapp, representante de prensa de la NFL al referirse sobre la presentación de The Weeknd en el Medio Tiempo del Super Bowl.

Por su parte, el cantante canadiense en el mes de noviembre de 2020 se mostró honrado de estar presentándose en el Medio Tiempo del evento deportivo: “Todos crecimos viendo a los artistas más importantes del mundo presentándose en el Super Bowl y soñábamos con estar en esa posición”.

