[VIDEO] Descalificadora patada de Tevez: ¿Tuvo mala intencion?

Carlos Tevez, capitán de Boca Juniors, fue protagonista en la noche del domingo. Le pegó una dura patada al volante de Talleres de Córdoba Tomás Pochettino cuando apenas se jugaban 3 segundos del partido en la Bombonera por la tercera fecha de la Copa de la Liga Profesional de Argentina.

Carlos Tevez, amonestado por una dura infracción a Pochettino A LOS TRES SEGUNDOS de Boca – Talleres.

La patada abre el interrogante acerca de las intenciones de Tevez para con sus adversarios. La semana pasada, el ídolo de Boca lesionó al arquero de Newell’s Alan Aguerre. Los hinchas de los equipos rivales lo acusan de ser desleal.

La escalofriante patada de Tevez a Pochettino en el arranque del partido en la #CopaLigaProfesional…

Terminado el partido ante Talleres, que fue derrota 1 a 0 para Boca en condición de local, a Tevez le preguntaron por la patada a su colega Pochettino. “Fue innecesario. Pensé que llegaba a la pelota y lo piso sin querer en el gemelo. Me queda la jugada en la cabeza”, dijo.

El árbitro Germán Delfino le mostró la tarjeta amarilla. Para muchos, Tevez era merecedor de la roja. Si no lo expulsaron fue por la importancia de su apellido.

🧐 La patada de Tevez a Pochettino a los tres segundos del Boca – Talleres: "Fue innecesario. Pensé que llegaba a la pelota y lo piso sin querer en el gemelo. Me queda la jugada en la cabeza"

El recuerdo de la patada de Tevez a Ezequiel Ham

En 2015, Carlos Tevez protagonizó uno de los momentos más duros de su carrera. Con un impactante planchazo fracturó al joven volante de Argentinos Juniors Ezequiel Ham.

Esas imágenes condenaron a Tevez. Desde entonces, los hinchas de los equipos rivales de Boca Juniors aseguran que no tiene respeto por sus rivales.

Se trató de una jugada que pasó a la historia. Tevez había vuelto a Boca Juniors hacía apenas unos meses proveniente de la Juventus.

El duro momento de Tevez por la salud de su padre

Carlos Tevez, capitán de Boca, vive uno de los peores momentos de su vida. Segundo Tevez, padre del exfutbolista de Manchester United, atraviesa un duro momento de salud.

“Es muy duro. Tengo sensaciones muy complicadas. Por un tiempo estoy bien. En el entretiempo a veces me largo a llorar. Son momentos difíciles. No lo puedo explicar. Son momentos que uno no puede explicar”, dijo el atacante luego del partido ante Talleres.

El duro momento personal de Tevez: "En el entretiempo a veces me largo a llorar" El capitán de #Boca volvió a referirse al problema de salud de su padre, tras la derrota con Talleres. "Uno no sabe de dónde saca fuerzas", dijo.

Los hinchas de Boca le colgaron una bandera en la Bombonera para darle apoyo a su capitán: “Eso también me llena el alma. Son los que me sostienen, los que están. Entrar a la cancha, ver la bandera… Inflás el pecho. Esto sigue. Estoy de pie, como mi familia”.

La bandera de la 12 para Tevez por su delicado momento familiar 🔷 La hinchada de Boca colgó un telón en la Bombonera en señal de apoyo para el Apache, cuyo padre se encuentra atravesando un complejo momento de salud.

Segundo Tevez se encuentra internado en terapia intensiva. El padre de Tevez tuvo coronavirus en agosto. El COVID-19 le pegó fuerte, ya que presentó síntomas graves. El virus agravó sus problemas previos vinculados a la diabetes.

