Tragedia en Draft de la NBA: Muere jugador Terrence Clarke en accidente de carro

El jugador Terrence Clarke murió este jueves 22 de abril, después de un accidente automovilístico en Los Ángeles, según confirmó el entrenador en jefe de los Kentucky.

El entrenador de Kentucky, John Calipari, escribió en Twitter: “Estoy absolutamente destrozado y mal esta noche. Les pido a todos que se tomen un momento esta noche para rezar una oración por Terrence Clarke y su familia. Descanse en paz”.

El equipo Kentucky Basketball comentó en Twitter: “Estamos devastados al saber del trágico fallecimiento de nuestro propio Terrence Clarke. Nuestros corazones están apesadumbrados por Terrence, su familia y todos los que lo amamos”.

Asimismo, Adrian Wojnarowski, de ESPN, reportó la triste noticia. “Terrence Clarke, un guardia de primer año de Kentucky que se dirigía al Draft de la NBA, murió, luego de un accidente automovilístico en el área de Los Ángeles esta tarde dijo el CEO de Klutch Sports, Rich Paul, a ESPN. La madre de Clarke estaba a su lado cuando falleció el jueves. Tenía 19 años”, comentó

I am absolutely gutted and sick tonight. I ask that everyone take a moment tonight to say a prayer for Terrence Clarke and his family. May he Rest In Peace. https://t.co/a1E1gysxxi pic.twitter.com/1unTygk4Tt — John Calipari (@UKCoachCalipari) April 23, 2021

WKYT-TV fue la primera en dar la trágica noticia.

“WKYT ha confirmado que el exjugador de baloncesto masculino del Reino Unido, Terrence Clarke, murió en Los Ángeles”, informó la estación la noche del 22 de abril de 2021.

¿Cuál fue la causa de la muerte? Murió en un accidente automovilístico, según Kentucky Sports Radio. La historia de WKYT no dice eso explícitamente, pero sí dice que otro jugador estaba en un automóvil detrás de él (ese jugador no resultó herido). Un reportero de LA Daily News tuiteó que Clarke estuvo involucrado en un “accidente mortal.

Tributos de personas conmocionadas por la noticia de la tragedia comenzaron a llegar en redes sociales.

“Qué montaña rusa para el deporte del Reino Unido. En la noche más importante en la historia del voleibol del Reino Unido, se da a conocer el fallecimiento del jugador de baloncesto británico Terrence Clarke. La vida nunca se promete”, escribió un fan en Twitter.

Surgieron videos de la escena del accidente, pero se eliminaron rápidamente.

Esto es lo que necesita saber:

Clarke murió después de dejar un entrenamiento, dicen los informes

Según WKYT, Clarke y BJ Boston “salían de un entrenamiento en Los Ángeles”.

Clarke murió camino al hospital y Boston estaba en otro automóvil, dijo la estación, pero no dio detalles.

Tarek Fattal del LA Daily News escribió en Twitter: “CONFIRMADO: Brandon Boston Jr. está bien. El asistente de baloncesto de Sierra Canyon confirma que Boston está bien. Según los informes, Boston conducía detrás de Terrence Clarke cuando Clarke se vio involucrado en un accidente mortal”.

El último comentario del jugador en Twitter fue este del 21 de abril.

“Elegí Kentucky por el legado”, dijo Clarke cuando firmó con Kentucky, según Kentucky Sports Radio. “Quiero ser parte de esta historia y dejar mi huella en un programa que ha ayudado a otros jugadores a alcanzar su máximo potencial en la universidad y maximizar su tiempo en Kentucky. Mirando hacia atrás a jugadores como Devin Booker, Shai Gilgeous-Alexander, Jamal Murray, Tyler Herro y aún más, su siguiente paso no estaba seguro hasta que pusieron el trabajo en Kentucky y lo hicieron posible en el gran escenario. Ese es un desafío que quiero asumir y por el que quiero trabajar para ser el mejor para mí el próximo año”.

Varias personas publicaron videos en las redes sociales que, según afirmaron, eran de la escena del accidente. Los videos mostraban un vehículo con graves daños en la parte delantera.

“Wtf literalmente pasé por el accidente de Terrence Clarke en mi camino a casa…”, escribió un hombre que publicó un video. Pero luego lo borró.

Brad Stevens said he just heard the Terrence Clarke news and isn't up to talking about tonight's game. He noted that Clarke is a Boston kid and that his son looks up to Clarke. — Keith Smith (@KeithSmithNBA) April 23, 2021

Brad Stevens se refirió a Clarke como “un niño de Boston” al escuchar las noticias

El entrenador de los Boston Celtics, Brad Stevens, “dijo que acaba de escuchar las noticias de Terrence Clarke y que no está dispuesto a hablar sobre el partido de esta noche. Señaló que Clarke es un niño de Boston y que su hijo admira a Clarke”, según Keith Smith de Yahoo Sports.

#Celtics head coach Brad Stevens cuts his postgame press conference short after the team's win tonight after hearing the news about Terrence Clarke. "It's hard to talk about a basketball game with even the idea that that's floating out there." @ABC6 pic.twitter.com/j59VBUpmlB — Nick Coit (@NCoitABC6) April 23, 2021

El jugador se declaró a favor del draft de 2021 en marzo. “Cuando era adolescente, tener el privilegio de ponerme el uniforme de Kentucky y jugar frente a la BBN siempre fue mi objetivo de toda la vida. Aunque fue obstaculizado debido a cosas fuera de mi propio control, la experiencia es algo que guardaré conmigo para siempre. He crecido mucho con esta experiencia y nunca la daré por sentada. Después de discutirlo con mi familia, he decidido renunciar a mi elegibilidad y declararme para el Draft de la NBA. Tenía grandes expectativas al entrar en esta temporada y, por supuesto, no esperaba lesionarme, lo que tengo entendido es parte del juego. ¡Gracias al entrenador Cal, al cuerpo técnico y a mis compañeros de equipo! BBN, espero que todos se sientan orgullosos mientras persigo mis sueños”, dijo en una conferencia Terrence Clarke.

Clarke se había recuperado de una lesión en la pierna.

Trágicamente, esos sueños ahora han terminado.

Los tributos fluyeron en las redes sociales para Clarke cuando se difundió la noticia de su muerte

I don’t know what to say right now. I never hoped in my wildest dreams this would happen. Terrence Clarke was a great basketball player that represented Boston like no other could. It’s gut wrenching seeing life be taken away from someone so young. Rest In Peace King🕊 pic.twitter.com/5pKahgVOZq — Noah Terranova (@TerranovaNoah) April 23, 2021

Estos son algunos de los tributos en honor a Clarke en Twitter:

“No sé qué decir ahora. Nunca esperé en mis sueños más locos que esto sucediera. Terrence Clarke fue un gran jugador de baloncesto que representó a Boston como ningún otro pudo. Es desgarrador ver cómo le quitan la vida a alguien tan joven. Descansa en paz Rey”.

“Si todos pudieran tomarse un minuto y dejar algunas oraciones y positivismo por Terrence Clarke. Estuvo involucrado en un accidente automovilístico hoy. Está tan cerca de lograr sus sueños y cambiar su vida. ¡Esperemos que todo le salga bien! ”

“No tengo palabras. No sé qué decir hombre. La noticia me sorprendió. Terrence Clarke tenía 19 años y estaba muy cerca de sus sueños en la NBA. Me entristece escuchar la noticia hace un momento de que murió en un accidente automovilístico. La vida es demasiado corta.”

