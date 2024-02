¿Quién interpretará el Himno Nacional en el Super Bowl 2024?

El Super Bowl LVIII está aquí y eso siempre significa que una superestrella está dando el pistoletazo de salida con el Himno Nacional. El músico seleccionado para el estandarte del Super Bowl 2024 no es que Reba McEntire.

Esto es lo que necesita saber:

El Super Bowl es el evento deportivo más importante de los Estados Unidos, por ello la entonación del himno nacional no pasa por desapercibido. Entonar el himno de los Estados Unidos, no debe ser tarea fácil para cualquier artista, pero sin duda es un logro muy importante en la carrera musical de cualquier músico. Para esta oportunidad la persona elegida fue la artista country Reba McEntire, miembro del Salón de la Fama de la Música Country.

En un comunicado la NFL dijo:

De igual manera, el artista nominado al Grammy, Post Malone, entonará “America the Beautiful”, actuación la cual será antes del himno nacional y el comienzo del juego del Super Bowl.

“Post Malone, el fenómeno ocho veces certificado diamante y nominado al Grammy, cantará “America the Beautiful”. Desde su aparición en 2015, el catálogo de Post Malone incluye “rockstar” nominado al premio Grammy [feat. 21 Savage” (Diamante), “Sunflower (Spider-Man: Into The Spider-Verse)” [con Swae Lee] (Diamante), “I Fall Apart” (5x platino), “Psycho” [con Ty Dolla $ign] (5x platino), “White Iverson” (5x platino), “Better Now” (4x platino) y más.”