Suecia vs Canadá: Live Stream final fútbol femenino Juegos Olímpicos Tokio 2020

El partido por la medalla de oro en la final de fútbol femenino está listo, con Suecia enfrentándose contra Canadá.

En los EE.UU., el partido (hora de inicio: jueves a las 10:00 p.m. ET / 7:00 p.m. PT) será televisado en EE.UU. También puede ver el partido en vivo o bajo demanda a través de NBCOlympics.com o la aplicación NBC Sports.

Deberá iniciar sesión en un proveedor de cable para mirar a través de las plataformas digitales de NBC, pero si no tiene cable o no tiene un inicio de sesión por cable, aquí hay algunas formas diferentes en las que puede ver un video en vivo. corriente de Canadá vs Suecia en línea:

Nota: Heavy puede ganar una comisión de afiliado si se registra a través de un enlace en esta página.

Puede ver una transmisión en vivo de NBC, NBCSN, CNBC, EE. UU. Y todo el contenido digital de NBC (todo en el sitio web de NBC Olympics o en la aplicación NBC Sports) a través de FuboTV, que viene con una prueba gratuita de siete días:

Una vez que se haya registrado en FuboTV, puedes ver la final entre Canadá vs Suecia en vivo en la aplicación FuboTV , que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X/S, Samsung TV, LG TV, cualquier dispositivo con Android TV (como un Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de FuboTV .

Deberá iniciar sesión en un proveedor de cable para ver partidos de esta manera, pero puede hacerlo con sus credenciales de FuboTV.

También puedes mirar cada carrera en vivo o bajo demanda a través de la aplicación NBC Sports, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X/S, PlayStation 4, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede verlo en su computadora a través del sitio web de NBC Olympics .

Puede ver una transmisión en vivo de NBC, NBCSN, EE. UU. Y todo el contenido digital de NBC (todo en el sitio web de NBC Olympics o en la aplicación NBC Sports) a través del paquete "Sling Blue" de Sling TV, mientras que CNBC está en el complemento "News Extra".

Una vez que se haya registrado en Sling TV, puedes ver la final entre Canadá vs Suecia en vivo en la aplicación Sling TV, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X/S, Samsung TV, LG TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), airTV Mini, Oculus, Portal, iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede verlo en su computadora a través del sitio web de Sling TV .

Deberá iniciar sesión en un proveedor de cable para ver partidos a través de las plataformas NBC, pero puede hacerlo con sus credenciales de Sling.

También puedes mira cada carrera en vivo o bajo demanda en la aplicación NBC Sports, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X/S, PlayStation 4, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede verlo en su computadora a través del sitio web de NBC Olympics .

AT&T TV tiene cuatro paquetes de canales diferentes : "Entretenimiento", "Choice", "Ultimate" y "Premier". EE.UU. está incluido en todos, pero puede elegir cualquier paquete y cualquier complemento que desee con su prueba gratuita de 14 días.

Tenga en cuenta que la prueba gratuita no se anuncia como tal, pero la cantidad que debe pagar hoy será de $0 cuando se registre. Si lo ve en su computadora, teléfono o tableta, no se le cobrará durante 14 días. Si lo ve en un dispositivo de transmisión en su televisor (Roku, Fire Stick, Apple TV, etc.), se le cobrará el primer mes, pero aún puede obtener un reembolso completo si cancela antes de los 14 días:

Una vez que se haya registrado en AT&T TV, puedes ver la final entre Canadá vs Suecia en vivo en la aplicación AT&T TV, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Samsung TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de AT&T TV .

Deberá iniciar sesión en un proveedor de cable para ver partidos a través de las plataformas NBC, pero puede hacerlo con sus credenciales de AT&T TV.

También puedes mira cada carrera en vivo o bajo demanda en la aplicación NBC Sports, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X/S, PlayStation 4, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de NBC Olympics .

Puede ver una transmisión en vivo de EE.UU. y más de 65 canales de televisión a través de Hulu With Live TV , que viene con una prueba gratuita de siete días:

Una vez registrado en Hulu con Live TV, puedes ver la final entre Canadá vs Suecia en vivo en la aplicación Hulu, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast , Xbox One o Series X/S, PlayStation 4 o 5, Nintendo Switch, Samsung TV, LG TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de Hulu .

Deberá iniciar sesión en un proveedor de cable para ver partidos a través de las plataformas NBC, pero puede hacerlo con sus credenciales de Hulu.

También puedes mirar cada carrera en vivo o bajo demanda en la aplicación NBC Sports, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X/S, PlayStation 4, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede verlo en su computadora a través del sitio web de NBC Olympics .

Previa final fútbol femenino Suecia vs Canadá

Canadá acaba de derrotar a los grandes favoritas Estados Unidos, 1-0, en una verdadera sorpresa. Un tiro penal desde el pie de Jessie Fleming marcó la diferencia, y las canadienses ahora tienen la oportunidad de sorprender al mundo nuevamente.

“Todavía estoy en estado de shock”, dijo la defensora de Canadá Kadeisha Buchanan después de la victoria más reciente de su país. “¿Esta es mi primera victoria, en mi vida, contra Estados Unidos después de jugar contra ellos cuántas veces? Y qué momento perfecto para ganarles”.

Se enfrentarán a un equipo sueco que ha dominado durante los Juegos. Los ganadores de la medalla de plata olímpica de 2016 ahora tienen una oportunidad de ganar el oro, y con un récord de 5-0-0 hasta ahora, es la mejor oportunidad de Suecia hasta el momento.

Suecia viene de una victoria por 1-0 sobre un duro equipo de Australia, con Fridolina Rolfo anotando el gol de la victoria. La encargada Hedvig Lindahl ha sido una gran parte del éxito de su equipo a lo largo de los años, y la mujer de 38 años quiere colgarse una medalla de oro alrededor de su cuello antes de colgar las botas.

“He estado haciendo esto durante casi 20 años”, dijo Lindahl. “Tenemos la oportunidad de ganar algo. Significa mucho. Podría significar que finalmente tengo la oportunidad de renunciar este año para sentir que dejo este equipo en un buen lugar”.

Las suecas anotaron nueve puntos en la fase de grupos, donde quedaron invictas antes de vencer cómodamente a Japón en los cuartos de final.

Ambos equipos llegaron a los titulares de cara al partido cuando solicitaron que se cambiara más tarde en la noche debido al intenso calor diurno.

“Yo misma he estado en contacto con la FIFA hoy y les escribí, así que esa es la situación actual”, dijo Marika Domanski Lyfors, jefa de la selección sueca. “Se trata principalmente de la salud de los jugadores en lo que estamos pensando y tratando de cambiar el tiempo del juego. Hay una gran diferencia entre jugar por la tarde o por la noche, y estamos muy expuestos al calor”.

En el último encuentro entre estos dos equipos, Suecia derrotó a Canadá, 1-0, en junio de 2019.

A continuación, se muestran las listas de ambos países:

Lista de Canadá:

Porteras: Stephanie Labbé y Kailen Sheridan Defensores: Kadeisha Buchanan, Allysha Chapman, Vanessa Gilles, Ashley Lawrence, Jayde Riviere y Shelina Zadorsky

Centrocampistas: Jessie Fleming, Julia Grosso, Quinn y Desiree Scott

Delanteras: Janine Beckie, Adriana Leon, Niche Prince, Deanne Rose, Christine Sinclair y Evelyne Viens

Suplentes: Portero – Erin McLeod. Defensa – Gabrielle Carle. Mediocampista – Sophie Schmidt y Delantera – Jordyn Huitema

Plantilla de Suecia:

Porteras: Jennifer Falk, Hedvig Lindahl, Zecira Musovic.

Defensores: Jonna Andersson, Nathalie Bjorn, Magda Eriksson, Hanna Glas, Amanda Ilestedt, Emma Kullberg, Julia Roddar.

Centrocampistas: Filippa Angeldahl, Kosovare Asllani, Hanna Bennison, Olivia Schough, Caroline Seger.

Delanteros: Stina Blackstenius, Lina Hurtig, Sofia Jakobsson, Madelen Janogy, Fridolina Rolfo, Anna Anvegard, Rebecka Blomqvist

Descargo de responsabilidad: Heavy Inc. tiene relaciones de afiliación con varios proveedores de contenido de transmisión y puede recibir una comisión si se suscribe a un servicio a través de un enlace en esta página.

Esta es la versión original de Heavy.com

