Stephen Curry revela su sentida última charla con Kobe Bryant: ¿De qué hablaron?

Stephen Curry fue una parte integral de la dinastía de los Golden State Warriors que ganó tres títulos y llegó a las finales cinco años consecutivos. Una década antes de eso, la dupla Kobe Bryant-Shaquille O’Neal era la dinastía dominante, llevando a los Lakers a ganar tres títulos. El difunto Kobe Bryant fue sin duda alguna el influyente base al que todos admiran hoy y aspiran a parecerse. Desde Devin Booker hasta Jayson Tatum, uno ve constantemente jugadas o movimientos que las estrellas de hoy en día copian de Bryant.

Ahora, dos años después de su prematura muerte, Sam Amick del diario The Athletic escribió una nota honrando al Black Mamba y nombrándolo número 10 en la lista de los Top 75 de The Athletic. En esa nota, Curry habló acerca de la última interacción que tuvo con Bryant.

“Yo estaba en LA y fui a cenar con él y uno de sus socios. Era un libro abierto. Pero recuerdo estar sentado y que él me llevara de viaje con sus historias de todo lo que había hecho antes de retirarse, en ese primer año luego de su retiro, y también me contó lo que estaba haciendo actualmente. Y todo sonaba genial porque era un relato auténtico que reflejaba la historia que quería contar y lo que era realmente importante para él en ese momento. Y gran parte de ellos giraba en torno a sus hijas, y las chicas, entonces fue algo realmente inspirador… esa fue la última vez que lo vi personalmente.”

Cerca del final de su vida, había hecho que la misma girara en torno a su familia. Era como si estuviese compensando el tiempo perdido con sus hijas mientras vivía de gira e intentando mantenerse en lo más alto de su juego. Fue devastador no solo perder a Bryant, sino también a su hija Gianna que estaba con él en el momento del accidente.

Curry tiene dos hijas y un hijo junto a su esposa Ayesha, por lo que el francotirador tenía un parecido con Bryant que iba más allá del básquetbol. Mucho dice que su última interacción se tratara más acerca de la vida misma que del deporte que los hermanaba.

El momento en el que Kobe Bryant le dio la bienvenida a la liga a un joven Steph Curry

Curry recalled early in his career during a meaningless preseason game, the moment when he knew he belonged. Curry recordó un momento al principio de su carrera que tuvo lugar en un juego insignificante de pretemporada en el que sintió que finalmente pertenecía.

“Era mi segundo año y estábamos jugando en Oracle, él estaba en el banco de suplentes”, dijo Curry. “Hice un dribbling de izquierda a derecha justo delante del banco, un amague y cuando tiré el balón pegó en el tablero y entró. Y entonces le enfocaron la cara a Kobe y él me miró mientras yo recorría la cancha y se notó que él decía ‘ese bastardo es bueno’

“No lo vi en tiempo real. Lo vi después. Lo dijo en voz baja y la cámara lo tomó y alguien me lo envió. Fue increíble. Cuando lo vi fue un momento ‘¡guau!’. Sé que suena trillado pero fue uno de esos momentos en los que tu ídolo se convierte en tu rival. Pero fue increíble. Él reconoció mi talento y yo ni siquiera sabía quién era como jugador, entonces fue algo que me ayudó a ganar confianza en mí mismo. Fue decir, estoy haciendo algo bien.”





Bryant no le hizo la vida fácil. El número 24 presionó mucho a Curry dentro de la cancha, tanto que casi lo forzó a caerse y perder el balón. Pero logró recuperar el equilibrio y anotar uno de sus característicos triples en la cesta de Bryant.

Ahora, a mediados de su tercera década, Curry está comenzando a romper récords propios. La semana pasada anotó 21 puntos en el último cuarto contra Houston. Lográndolo, superó a Bryant en número de cuartos con más de 20 puntos, llegando a 37 a lo largo de su carrera. Esa bienvenida a la NBA parece retratar un homenaje de pase de antorcha de Bryant a Curry, incluso si en ese momento no le dieron tanta importancia.

