A Stephen Curry lo defienden más que nunca: ¿qué dijo sobre eso?

El All-Star de los Golden State Warriors Stephen Curry ya ha captado la atención de la liga esta temporada, ya que ha vuelto de su lesión con espectacular registros anotadores. Es por eso que todos los equipos de la liga tratan de encontrar formas de frenarlo. Para defender los tiros de Curry, los oponentes de los Warriors le presionan con más de un jugador.

Esto se ha convertido en un problema para los Warriors y también se ha vuelto frustrante para Curry. En una entrevista reciente, Curry respondió sobre esta cuestión.

Steph Curry explains what he has to do to solve the box-and-1, which he calls the "janky defense." pic.twitter.com/arN9AGkLBB

— Wes Goldberg (@wcgoldberg) January 13, 2021