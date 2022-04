Stephen Curry es honesto y brutalmente autocrítico tras derrota de los Warriors: ¿Que dijo?

Una mirada rápida a las estadísticas podría dar la sensación de que Stephen Curry dominó para los Golden State Warriors el domingo por la noche y, en muchos sentidos, fue una actuación increíble para el dos veces MVP de la NBA. Steph anotó 33 puntos, el máximo del equipo, y agregó ocho asistencias y cuatro robos durante la derrota del Juego 4 de su equipo ante los Nuggets.

Sin embargo, también logró sólo tres de sus once intentos desde lo profundo y los Dubs estaban menos cuatro cuando se encontraba en la cancha. Pero lo que realmente le molesta es el hecho de que falló cuatro tiros libres durante el partido.

“Los tiros libres fallados, lo odio. Es el peor sentimiento del mundo porque es lo que hago realmente bien”, dijo Curry después del partido.

Claramente, sin embargo, la derrota no fue su culpa, ya que Golden State decepcionó en varias fases del juego. Además, Nikola Jokic y los Nuggets hicieron todo lo posible para evitar ser derribados y los Warriors no lograron igualar su energía en un comienzo. Sin embargo, Steph quedó impresionado por la forma en que su equipo se defendió.

Curry crítico tras la derrota

Play

Stephen Curry Postgame Interview – Game 4 | Warriors vs Nuggets | 2022 NBA Playoffs Golden State Warriors vs Denver Nuggets – Full Game 4 Highlights | April 24, 2022 | First Round, 2022 NBA Playoffs 📌 SHOP OUR MERCH: hoh.world 📌 Follow our Instagram: instagram.com/houseofhighlights 📌 Follow our TikTok: tiktok.com/@houseofhighlights 📌 Follow our Facebook: facebook.com/houseofhighlights #HouseofHighlights #NBA #HoH 2022-04-24T23:58:01Z

Tras perder hasta 17 puntos y estar en desventaja durante la mayor parte del partido, los Warriors lograron contraatacar y llevar la delantera por 121-119 con 1:21 restantes. Tal como lo ve Curry, la remontada fue un testimonio de la determinación del equipo.

“El hecho de que tuviéramos una ventaja con un minuto y medio no hace más que hablar de quiénes somos”, dijo, mientras admitía que fue “una especie de milagro en ese momento”. De todos modos, entiende que el club tiene mucho que mejorar.

“Es el tipo de faltas que cometimos que fueron un poco estúpidas, mataron el impulso. Especialmente cuando hacían un montón de triples por malas faltas, tiros libres; es realmente difícil sobreponerse”, dijo Curry. “Sabemos que podemos jugar mejor, podemos quitarles algunas cosas, controlar el juego un poco mejor y eso es lo que queremos hacer [en el] Juego 5, terminar la serie.”

Steph también cree que la derrota podría ser una especie de curso de actualización para los Warriors.

“Es un recordatorio de lo difícil que es ganar a este nivel, la importancia de cada posesión y las cosas que puedes controlar si estás tratando de llegar a donde quieres ir”, dijo. “Tienes que asumir que, a medida que avanzas en los playoffs, no será un viaje tranquilo.”

LEER MÁS: INFORME: Se revelan detalles sobre oferta de cambio que se hizo por Tom Brady