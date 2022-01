Steph Curry acerca su fiasco más reciente: ‘A nadie le interesan las excusas’

Aunque el partido del domingo de los Golden State Warriors frente al Jazz podría haber sido considerado un encuentro crucial, al partido que se terminó jugando le faltó un poco de chispa. Utah no contó con su estrella, Donovan Mitchell, quien continúa bajo el protocolo de conmoción cerebral. Mientras tanto, Klay Thompson no jugó debido a una molestia en la rodilla.

Sin embargo, los Warriors prevalecieron de local gracias a una victoria por 94 a 92 para lograr mantenerse a tres partidos de distancia del líder, Phoenix Suns.

Manteniendo su mal momento este año, Stephen Curry tuvo problemas en la victoria ya que sólo embocó 5 de 20 tiros, incluyendo 1 de 13 en tiros de tres, para terminar con 13 puntos en 35 minutos. Luego del partido, a Steph le preguntaron si sus recientes problemas en la mano están contribuyendo a su bajón deportivo. Sin embargo, el siete veces all-star no quiere saber nada con eso.

“A nadie le interesan las excusas”, dijo Curry. “O embocas o no. Tengo que empezar a embocar mis tiros.”

En sus últimos dos partidos, Curry solo ha embocado el 26.8% de sus tiros y solo 19.2% en tiros de tres. Mientras tanto, A Golden State lo han superado por 2.9 puntos cada 100 posesiones con él en la cancha. Sin embargo, está haciendo todo lo posible para asegurarse de que su bajón deportivo no afecte su confianza al momento de lanzar sus tiros.

“Cada tiro que hago pienso que voy a embocarlo”, dijo Curry. “A menos que sea un mal tiro o no haya tenido equilibrio durante el tiro… Es una sorpresa cuando no emboco el tiro”.

En cuanto al partido frente a Utah, en general se sintió bien con sus los tiros que hizo. Para él, no se trata acerca del tipo de tiro que haga, sino acerca de lo que debe modificar para poder embocar más de sus tiros.

“De esta noche creo que solo corregiría mis últimos tres tiros. Creo que tuve doce buenos intentos y no estoy tan preocupado acerca del tipo de tiros que intento sino por descifrar qué debo cambiar para poder embocarlos y encontrar el mero placer de lanzar el balón. Eso siempre ha sido parte de mi juego, así que debo mejorar ese aspecto.”

Entrenador de los Dubs, Steve Kerr dijo: ‘Es humano’

Durante la última década y más, Curry ha establecido un nivel imposible de sostener. Aunque durante enero estuvo excepcionalmente —y sorprendentemente— mediocre. Luego de once partidos este mes ha promediado 20.8 puntos con un promedio 35.9% de tiros encestados y 29.9% desde larga distancia.

Ese trecho representa uno de los períodos más largos de toda su carrera en el que no ha jugado de manera extraordinaria. Según el entrenador de los Warriors, Steve Kerr, esto sirve como recordatorio de lo que Curry realmente es.

“Es humano”, dijo Kerr. “Es humano. Y lo que está pasando ahora es un recordatorio para todos de que en realidad es un ser humano. No ha parecido humano por mucho tiempo. Todo el mundo espera que esté encendido toda la temporada, pero él simplemente no es así.”

