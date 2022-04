Sorteo del Mundial de la FIFA: Hora y cómo ver el livestream en vivo

El evento deportivo más grande del mundo realmente comienza a tomar impulso el viernes cuando los equipos que participan en la Copa Mundial 2022 descubrirán sus respectivos destinos en el sorteo. Los que determinarán los grupos para el torneo que comenzará en noviembre.

En los Estados Unidos, el sorteo (hora de inicio del mediodía, hora del este) será televisado por Fox Sports 1 (transmisión en inglés) y Telemundo (español).Pero si no tiene cable, aquí hay algunas formas diferentes de ver una transmisión en vivo del sorteo de la Copa Mundial 2022 de forma gratuita:

Puedes ver una transmisión en vivo de FS1, TUDN, UniMas y más de 100 canales de TV en vivo en FuboTV, que viene con una prueba gratuita de siete días:

FuboTV Free Trial

Una vez registrado en FuboTV, puedes ver el sorteo del Mundial en vivo en la aplicación FuboTV, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X/S, Samsung TV , LG TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de FuboTV.

También puede ver en vivo a través de FoxSports.com o la aplicación Fox Sports. Deberá iniciar sesión en un proveedor de cable para mirar de esta manera, pero si no tiene eso, puede usar sus credenciales de FuboTV para iniciar sesión y mirar.

Si no puede mirar en vivo, FuboTV viene con 250 horas de espacio de DVR en la nube, así como una función retrospectiva de 72 horas, que le permite ver eventos a pedido dentro de los tres días posteriores a su finalización, incluso si no no los grabas.

Puede ver una transmisión en vivo de FS1 y más de 65 canales de TV en Vidgo, que viene con una prueba gratuita de siete días:

Vidgo Free Trial

Una vez registrado en Vidgo, puedes ver el sorteo del Mundial en vivo en la aplicación de Vidgo, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X/S, Samsung TV , LG TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de Vidgo.

También puede ver en vivo a través de FoxSports.com o la aplicación Fox Sports. Deberá iniciar sesión en un proveedor de cable para mirar de esta manera, pero si no tiene eso, puede usar sus credenciales de Vidgo para iniciar sesión y mirar.

DirecTV Stream tiene cuatro paquetes de canales diferentes: “Entertainment”, “Choice”, “Ultimate” y “Premier”. FS1 está incluido en todos ellos, mientras que UniMas está en “Elección” y superior, y TUDN está en “Ultimate” y superior, pero puede elegir cualquier paquete y cualquier complemento que desee con su prueba gratuita de cinco días:

DirecTV Stream Free Trial

Una vez registrado en DirecTV Stream, puedes ver el sorteo del Mundial en vivo en la aplicación DirecTV Stream, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Samsung TV, cualquier dispositivo con Android TV (como un televisor Sony o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de DirecTV Stream.

También puede ver en vivo a través de FoxSports.com o la aplicación Fox Sports. Deberá iniciar sesión en un proveedor de cable para mirar de esta manera, pero si no tiene eso, puede usar sus credenciales de DirecTV Stream (todavía puede aparecer como AT&T en la lista de proveedores de cable) para iniciar sesión y reloj.

Si no puede ver en vivo, DirecTV Stream también viene con 20 horas de almacenamiento de DVR en la nube (con la capacidad de actualizar a horas ilimitadas).

Puede ver una transmisión en vivo de FS1 y más de 50 canales de TV a través del paquete “Sling Blue” de Sling TV, que viene con una prueba gratuita de tres días:

Get Sling TV

Una vez registrado en Sling TV, puedes ver el sorteo del Mundial en vivo en la aplicación Sling TV, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X/S, Samsung TV, LG TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), airTV Mini, Oculus, Portal, iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de Sling TV.

También puede ver en vivo a través de FoxSports.com o la aplicación Fox Sports. Deberá iniciar sesión en un proveedor de cable para mirar de esta manera, pero si no tiene eso, puede usar sus credenciales de Sling para iniciar sesión y mirar.

Si no puede mirar en vivo, Sling TV viene incluido con 50 horas de DVR en la nube.

Previa del sorteo del Mundial Catar 2022

tion results

Los ojos de 7.5 billones de personas al rededor del mundo estarán puestos en Doha cuando se lleve a cabo el sorteo de la Copa Mundial de la FIFA. Con varios lugares aún por decidir, solo 29 de los 32 participantes serán confirmados cuando comience el sorteo en el Centro de Exposiciones de Doha.

La nación anfitriona, Qatar, estará acompañada por los 10 equipos europeos que se clasificaron directamente en la fase de grupos. Entre esos equipos se encuentra Alemania, cuatro veces ganadora, y Francia, dos veces campeona, así como España e Inglaterra, que tienen un triunfo en la Copa del Mundo a sus espaldas.

También estarán acompañados por el pentacampeón Brasil y el bicampeón Argentina. El último que se unió a los dos equipos sudamericanos es el dos veces ganador Uruguay (que oficialmente ha ganado cuatro ya que ganó la medalla de oro olímpica de 1924 y 1928). Por su parte Ecuador sorprendió a todos y se quedó con el cuarto puesto directo en Sudamérica. Todavía hay un equipo más que buscará salir de esta región mientras Perú espera a su oponente y un eventual choque con ellos en junio en Qatar.

CONCACAF estará representada por Canadá, que regresa a la Copa del Mundo por primera vez desde 1986. Le acompañan México y Estados Unidos. También es posible que Costa Rica gane un tercer viaje consecutivo al evento más grande del fútbol, ​​aunque primero tendrá que lidiar con los All Whites en junio.

Este sorteo constará de cuatro bombos, todos basados ​​en el equipo clasificado y sus respectivas clasificaciones de la FIFA al mes de febrero.

Bolillero 1

Catar (anfitrión), Bélgica, Brasil, Francia, Argentina, Inglaterra, España, Portugal

The only thing assured as of this point is that the host nation will be in position A1 in the draw. In theory, any team being in pot one means you would be favorites to win their group and some are even considered contenders to win the entire tournament. The beauty in the game of football, though, is that anything can happen once the games begin.

Also keep in mind that dating back to the 2010 World Cup, the defending champion in every tournament has bowed out in the group stage. The last one to surpass that stage was Brazil (2006).

Bolillero 2

México, Países Bajos, Dinamarca, Alemania, Uruguay, Suiza, EE.UU., Croacia

Bolillero 3

Senegal, Irán, Japón, Marruecos, Serbia, Polonia, Corea, Túnez

Bolillero 4

Camerún, Canadá, Ecuador, Arabia Saudita. Ghana, Repechaje (Gales- Escocia vs Ucrania), Repechaje (Nueva Zelanda- Costa Rica), Repechaje (Perú – Emiratos Árabes vs Australia)

Puedes crear tus propios grupos usando este simulador.

Este torneo marca algunos regresos a la Copa del Mundo (como el antes mencionado Canadá), pero también comienza a trazar los caminos respectivos de dos gigantes del juego como Leo Messi y Cristiano Ronaldo, ya que lo más probable es que hagan sus carreras finales para ganar. ese escurridizo trofeo Jules Rimet; ambos probablemente jugando en su quinta Copa del Mundo, uniéndose a una compañía muy exclusiva.

Mientras que para Cristiano, que cumplió 37 años en enero, podría estar mirando su canto del cisne mundialista, su eterna contraparte dejó la puerta abierta hacia el futuro. “No sé, la verdad no sé. Ojalá [la preparación de Argentina] vaya de la mejor manera posible. Pero seguro que después del Mundial muchas cosas van a cambiar”, dijo Messi tras vencer 3-0 a Venezuela en La Bombonera.

Comenzaremos a ver si estos dos tienen un final de cuento de hadas para sus carreras o alguien más, una vez más, se llevará ese trofeo.