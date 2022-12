¿Qué selecciones jugarán las semifinales del Mundial Qatar 2022?

El Mundial de Qatar 2022 sigue su curso y cada vez falta menos para conocer a las dos grandes selecciones que tendrán el placer de enfrentarse en la final del próximo 18 de diciembre en el Lusail de Doha, por la Copa del Mundo. Los cuartos de final comenzaron a disputarse este viernes 9 de diciembre, y es la etapa más emocionante de todas. Hasta aquí, han llegado solo las mejores selecciones, que lograron obtener un cupo entre las ocho mejores entre los 32 participantes. Pero, este grupo se verá reducido a cuatro, y cada vez los rivales serán más fuertes.

Los cuartos de final comenzaron el viernes 9 de diciembre, de allí saldrán las cuatro mejores selecciones de todas, para jugar la semifinal. Los cruces fueron Croacia vs Brasil, Países Bajos vs Argentina para el día viernes y para el día sábado 10 de diciembre Francia vs Inglaterra y Portugal vs Marruecos.

Clasificados a las semifinales del Mundial Qatar 2022

Durante la primera jornada del viernes 9 de diciembre, que tuvo los encuentros entre Croacia vs Brasil y Países Bajos vs Argentina, salieron los dos primeros equipos que se verán las caras en las semifinales de la Copa del Mundo.

• Croacia

El primero equipo en clasificar fue Croacia, del encuentro disputado al comienzo de la jornada contra Brasil. Tras 90′ con el marcador 0-0, el juego se fue a prórroga y durante el tiempo extra, el primero en abrir el marcador fue Brasil, gracias a un gol de Neymar Jr. Pero, cuando se pensó que Brasil ya era el equipo clasificado, Croacia lo empató 1-1 gracias al gol de Bruno Petković. Forzando la serie a ser definida desde el punto blanco del penal, desde el cual fueron más efectivos los croatas, ganando 4-2 los penales.

¿Cómo se jugarán las semifinales del Mundial Qatar 2022?

Los dos partidos de las semifinales se disputarán entre el martes 13 de diciembre y el miércoles el 14 de diciembre. Para el primer partido, es decir, el del día martes el cual será disputado en el Estadio Lusail, se enfrentarán los ganadores del cruce entre Argentina vs. Países Bajos y Croacia vs. Brasil.

Ya para el miércoles 14 de diciembre, lo harán los ganadores de los cruces entre Francia vs. Inglaterra y Portugal vs. Marruecos, en el Estadio Al Bayt.

Semifinal 1: Argentina o Países Bajos vs. Croacia

Día: Martes 13 de diciembre de 2022

Estadio: Lusail Iconic

Horario:

• México: 13:00

• Costa Rica: 13:00

• Ecuador: 14:00

• Estados Unidos ET: 14:00

• Argentina: 16:00

• España: 20:00

Semifinal 2: Francia o Inglaterra vs. Portugal o Marruecos

Día: Miércoles 14 de diciembre de 2022

Estadio: Al Bayt

Horario:

• México: 13:00

• Costa Rica: 13:00

• Ecuador: 14:00

• Estados Unidos ET: 14:00

• Argentina: 16:00

• España: 20:00

¿Cuándo se jugará la final del Mundial Qatar 2022?

La final será el día domingo 18 de diciembre en el estadio Lusail de Doha. Y el partido por el el tercer y cuarto del mundial será un día antes, es decir, el sábado 17 de diciembre.

Eliminados Cuartos de final del Mundial Qatar 2022

• Brasil

