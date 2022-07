Sean O’Malley y Henry Cejudo se enfrentan en el backstage de la UFC 276: ¿Se golpearon?

La pelea entre Sean O’Malley y Pedro Munhoz terminó temprano con una cancelación debido a un golpe en el ojo, pero ese no fue el único choque del audaz peso gallo en la UFC 276. O’Malley se enfrentó al ex campeón de peso gallo y peso mosca y medallista de oro olímpico Henry Cejudo, mientras lo entrevistaban en la zona mixta.

Cejudo, quien peleó por última vez en 2020 y dejó la UFC con su cinturón de peso gallo, ha estado insinuando que podría regresar al Octágono. Interrumpió a O’Malley y los dos intercambiaron algunas palabras en el T-Mobile Arena de Las Vegas el 2 de julio. O’Malley esperaba ascender en la clasificación con una victoria sobre Munhoz. Pero la pelea terminó prematuramente a los dos minutos del segundo asalto después de que O’Malley golpeara a Munhoz en el ojo. Se escuchó a Munhoz decirle al médico y al árbitro Jason Herzog que no podía ver.

Cejudo, el autoproclamado “Rey de Cringe”, volvió a ingresar al grupo de pruebas de la USADA en abril, según ESPN, lo que lo hace elegible para pelear nuevamente. A pesar de su confrontación con O’Malley, Cejudo ha dicho que sólo regresaría a la UFC si el cinturón de peso gallo estuviera en juego. Dijo en el “Triple C and Schmo Show” en junio que espera pelear por un campeonato a su regreso.

O’Malley le dijo a los periodistas que Cejudo ‘debería seguir retirado’

Durante su entrevista posterior a la pelea con los medios en la UFC 276, se le preguntó a O’Malley sobre el encuentro con Cejudo. O’Malley respondió: “Ese maldito gordo debería permanecer retirado. Anda corriendo borracho en el backstage, lo escoltaron fuera. Tropieza con cosas, se golpea con cosas, parece que está drogado. No sé si está teniendo una crisis de la mediana edad o qué.”

O’Malley agregó: “Murmuró algunas palabras. ¿Eso es realista? ¿Henry vuelve? Se ve gordo como el demonio. ¿Por qué quiere pelear en tres años? No sé”. Mientras tanto, O’Malley dijo que no está pensando en su próximo entrenamiento en este momento.

O’Malley dijo que pensaba que la cancelación era el “mejor escenario posible” para Munhoz. “Lo estaba destruyendo. Era mucho más rápido que él. No podía lastimarme, no podía golpearme.” Según los tres jueces que calificaron la pelea, Munhoz ganó el primer round por 2-1.

Cejudo le dijo a O’Malley que le encantaría una puesta a punto

Henry Cejudo @HenryCejudo was escorted out of backstage after he interrupted Sean O’Malleys post fight interview. “I’d love a tune up” @espnmma pic.twitter.com/mshj8O9pxN — Carlos Contreras Legaspi (@CCLegaspi) July 3, 2022

Pudo escucharse a Cejudo en un video publicado por Carlos Contreras Legaspi de ESPN Deportes, diciendo: “Oye, Sean, si quieres un enfrentamiento, él está aquí. Me encantaría una puesta a punto. ¿Qué dices, preciosa? … Estoy listo … Creo que apestas completamente.”

Cejudo también protagonizó un enfrentamiento con el campeón de peso gallo de la UFC Aljamain Sterling el 1 de julio, un día antes de la UFC 276, en el estacionamiento del estadio, según un video publicado en Twitter por Cejudo. Podía escuchárselo en el video diciéndole a Sterling: “No sólo vas a hincar una rodilla, vas a hincar ambas.”

Cejudo tuiteó: “Estoy listo en este momento Alja-mancha de m*****. Dame TODO el humo. No puedes huir por siempre. Tienes algo que es mío. Mientras tanto, sácale brillo y déjalo bonito para mí. ¡Triple C está de regreso, bebé!.” También intercambiaron palabras en el estadio:

Sterling tuiteó: “¡¡Él no está listo!!”. Según ESPN, una pelea por el título entre Sterling y otro ex campeón, TJ Dillashaw, podría ser lo próximo, pero Sterling no ha firmado un contrato para que la pelea se lleve a cabo.

