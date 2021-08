Los Seahawks podrían sumar jugador Pro Bowl mediante canje de último momento

El gerente general de los Seattle Seahawks, John Schneider, es conocido por cerrar acuerdos muy grandes a último momento. En el verano pasado adquirió a Jamal Adams solo unos días previo al comienzo de los entrenamientos. Y en la temporada anterior, sumaron a Jadeveon Clowney en un intento por mejorar las jugadas de presión a los mariscales de campo.

Mientras que ese aspecto de la defensiva ha sido una gran preocupación para la afición de los Seahawks, los directivos del equipo han invertido mucho dinero para mejorar eso para esta temporada. El equipo sumó al ex titular de los 49ers, Kerry Hyder, y al ex ala defensiva de los Cowboys, Aldon Smith. Seattle también mantuvo a Carlos Dunlap y a Benson Mayowa. El entrenador de los Seahawks, Pete Carroll, ha elogiado al ex defensor de la Universidad de Tennessee, Darrell Taylor, quien se perdió toda su temporada de novato debido a una lesión en la pierna.

Rumbo a la nueva temporada, la gran debilidad en la defensa de los Seahawks es la secundaria, ya que han perdido a dos esquineros titulares, Shaquille Griffin y Quinton Dunbar, vía agencia libre. Brady Henderson, de ESPN, sugiere que los Seahawks no deberían ser descartados a la hora de ser posibles favoritos para contratar a los esquineros Stephon Gilmore y Xavien Howard. Ambos están molestos con sus equipos.

“¿Y si Seattle logra solucionar su problema adquiriendo a un esquinero estrella mediante un traspaso?” escribió Henderson. “Nunca se puede descartar esa opción con el gerente general, John Schneider, quien ha logrado sumar a Sheldon Richardson, Jadeveon Clowney y a Adams en tres de las últimas cuatro temporadas. Stephon Gilmore, de los New England Patriots, y Xavien Howard, de los Miami Dolphins, son jugadores que pueden hacer la diferencia en un partido que le está faltando a los Seahawks. Pero sería difícil, sino imposible, sumarlos por esa vía debido al costo financiero y por el tipo de selecciones de draft que demandarían esos equipos. Los Seahawks no cuentan con su selección de primera ronda en el próximo draft debido a la adquisición de Adams, a quien están por ofrecerle una extensión de contrato del más alto nivel.

Carroll sobre sumar a un esquinero: “Por ahora estoy evaluando a los jugadores que tenemos”

Stephon Gilmore was worth every penny (via @Patriots) pic.twitter.com/NGVrIZR3NB — Bleacher Report (@BleacherReport) February 4, 2019

Carroll siempre tiene la misma respuesta a los rumores que involucran a la plantilla de los Seahawks: “siempre tiene que ser competitive”. Por ahora, los posibles esquineros titulares para el primer partido de la temporada son Ahkello Witherspoon, D.J. Reed, Tre Brown y Pierre Desir. Carroll admitió que por ahora el equipo quiere ver como se desempeñan durante los entrenamientos los jugadores con los que cuenta en este momento.

“Siempre podemos sumar a más jugadores”, dijo Carroll, según ESPN. “Pero por ahora estoy evaluando a los jugadores que tenemos. Estoy viendo como Tre [Flowers] compite por el puesto con D.J y con Pierre. Y luego está Tre Brown, que recién está empezando. Tre Brown no ha hecho nada para que no sea considerado como posible titular. Nos tomará unas semanas. Tenemos varias semanas. Tenemos algunos partidos y tenemos mucho tiempo para resolverlo.

Howard fue líder en intercepciones en la NFL con 10 intercepciones en 2020

Howard es el mejor esquinero que podría estar disponible para ser adquirido en un traspaso. El esquinero de los Dolphins pidió ser traspasado al comienzo de los entrenamientos, y continúa buscando un nuevo contrato. Howard lideró la NFL en el 2020 con diez intercepciones, pero los Seahawks no tienen una selección de primera ronda para el draft de 2022 para ofrecerle a Miami.

“Menos de un día después de que el esquinero Xavien Howard pidiera ser traspasado, dos equipos que jugaron en la postemporada llamaron a los Dolphins para preguntar si pueden adquirir a Howard mediante un traspaso, según una fuente”, tuiteó Ian Rapoport, de NFL Network, el 28 de julio. “Otros equipos también lo han hecho. Mientras tanto, Howard se entrenó hoy y se está manejando con total profesionalidad.

Gilmore quiere que los Patriots le ofrezcan un nuevo contrato, pero no está claro si los Patriots están dispuestos a traspasarlo. El veterano no ha estado entrenando, pero sigue activo detrás de escena. Como sugirió Henderson, no se sorprendan si los Seahawks llegan a un acuerdo de último minuto para mejorar su secundaria.

Esta es la versión original de Heavy.com por Jonathan Adams