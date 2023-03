¿Quién es Savannah Brinson, la esposa de LeBron James?

LeBron James está casado con Savannah Brinson James, su novia de la secundaria y nativa de Akron, Ohio. La pareja, que se casó en 2013, comparte tres hijos y la estrella de Los Angeles Lakers, James, nunca ha rehuido mostrar públicamente su amor por su esposa e hijos.

Esto es lo que necesita saber sobre la esposa de LeBron James, Savannah Brinson James:

1. LeBron James y Savannah Brinson James se conocieron en 2002 cuando ambos estaban en la escuela secundaria en Akron, Ohio

James y Savannah James son novios de la escuela secundaria que se conocieron en 2002 cuando ella era una estudiante de segundo año de 16 años en Buchtel High School y James era un estudiante de tercer año de 17 años en St. Vincent-St. Mary High School, ambas en Akron, Ohio.

Savannah James es la menor de cinco hijos de JK y Jennifer Brinson, según la revista Cleveland. Su padre, que trabajaba para Akron Paint & Varnish Engineered Coatings, estaba jubilado y su madre trabajaba como enfermera.

Según su entrevista con la publicación, un amigo en común le dijo que James le había pedido su número de teléfono después de haberla visto en un partido de fútbol. “Estoy como, ‘Um, nop. Tomaré su número’”, relató la mujer de 36 años, y agregó que en realidad no conocía a James, quien ya era un prodigio del baloncesto en la escuela secundaria rival.

Ella dijo que un día recordó que tenía su número y decidió llamarlo y él la invitó a un partido de baloncesto seguido de un lugar de reunión grupal en el Applebee’s local.

Savannah James, quien fue jugadora de softbol y animadora en la escuela secundaria, recordó haberse sorprendido por la popularidad de James en su juego de baloncesto de la escuela secundaria y le dijo a Harper’s Bazaar en 2010 que nunca esperó que se convirtiera en una leyenda de la NBA. Dijo que pensaba que James, a quien describió como un “estudiante normal de último año de secundaria”, seguiría siendo un “héroe local”.

Unas semanas después de su primer lugar de reunión, los adolescentes tuvieron una cita en Outback Steakhouse y han sido pareja desde entonces. La esposa de la estrella de la NBA le confesó a Harper’s Bazaar que sabía que estaban enamorados bastante temprano en su relación. “Sabía que me amaba cuando dejé las sobras de la cena en su auto”, compartió. “Me había olvidado por completo de ellos, y él me los trajo. Creo que solo quería otra excusa para venir a verme”.

2. LeBron James y Savannah Brinson James tienen 3 hijos y ella habló sobre estar embarazada en la escuela secundaria

James y su ahora esposa enfrentaron una prueba importante en su relación desde el principio cuando Savannah James quedó embarazada en su último año de escuela secundaria. En ese momento, James estaba en su año de novato en la NBA, jugando para los Cleveland Cavaliers, y recordó haber estado asustada por el embarazo no planeado.

“Estaba pensando, ‘¿Qué les voy a decir a mis padres? ¿Qué va a pasar con su carrera?’”, Compartió con Harper’s Bazaar. “Estaba muy asustado. yo estaba llorando Pero él dijo: ‘No me va a retrasar, y no te va a retrasar a ti’. Vamos a seguir haciendo lo que tenemos que hacer’”.

La nativa de Ohio le dijo a la publicación que nunca consideró interrumpir su embarazo. “Esa no era una opción para mí”, compartió. “Incluso si hubiera sido el consejo de mi madre, habría luchado hasta el final”. Cuando llegó el baile de graduación de la escuela secundaria, tenía cinco meses de embarazo. El 6 de octubre de 2004 nació el primer hijo de los James, LeBron James Jr., mejor conocido como Bronny.

Tres años más tarde, la familia de la pareja creció cuando dieron la bienvenida a otro hijo, Bryce Maximus James. Bryce nació el 14 de junio de 2007. El 22 de octubre de 2014, un año después de que los novios de la secundaria se casaran, le dieron la bienvenida a su tercer hijo, una niña llamada Zhuri Nova James.

3. LeBron James y Savannah Brinson James se casaron en 2013

A pesar de tener dos hijos y estar en una relación a largo plazo, los tortolitos explicaron que no tenían prisa por casarse. En 2010, la entonces madre de dos hijos le dijo a Harper’s Bazaar que no estaba presionando a James para que se casara. “Nunca lo presionaría para que hiciera algo así”, dijo. “Estamos muy cómodos con la forma en que están las cosas ahora”.

No fue hasta 2011 que James le propuso matrimonio a su novia en la víspera de Año Nuevo, y le dijo a Oprah Winfrey en “Oprah’s Next Chapter” que estaba muy nervioso y que “se sentía como antes de un juego final”.

La pareja se casó el 14 de septiembre de 2013 en la Capilla Capella del hotel Grand Del Mar en San Diego, California, informó Us Weekly. La boda estuvo repleta de estrellas, con Jay Z, Gabrielle Union y la estrella de la NBA Dwyane Wade entre los 200 invitados que asistieron, dijo una fuente a la publicación.

La pareja ha sido muy abierta a lo largo de los años sobre su amor mutuo. Después de que la estrella de la NBA se uniera al Miami Heat en 2010, Savannah James le dijo a Harper’s Bazaar que estaría con su pareja sin importar nada. “Lo que sea que LeBron sintiera cómodo, estoy con él”, dijo a la publicación. “Simplemente lo amo tanto. Somos almas gemelas.”

En cuanto a James, no ha tenido reparos en mostrar públicamente su amor y devoción a su esposa, a menudo refiriéndose a ella en las redes sociales como su “reina”. En 2018, le dijo a The Hollywood Reporter que no estaría en ninguna parte sin su esposa y que ella estuvo a su lado en la escuela secundaria incluso antes de la fama. “No estarías hablando conmigo en este momento si no fuera por ella”, compartió.

4. Savannah Brinson James dijo que no disfruta estar en el centro de atención

Aunque está casada con uno de los atletas más reconocidos de los EE.UU., Savannah James no es de las que disfrutan de ser el centro de atención. La nativa de Akron, Ohio, no ha dado muchas entrevistas y ha compartido en algunas de ellas que definitivamente no se siente muy cómoda siendo el centro de atención.

Ella le dijo a Harper’s Bazaar en 2010 que “siempre ha estado en un segundo plano” y describió llamar la atención de los paparazzi como “algo raro”. Confesó que nunca esperó que la carrera de baloncesto de su esposo llamara la atención de esa magnitud sobre su familia.

Su deseo de evitar ser el centro de atención también se refleja en su página de Instagram, donde tiene más de 2 millones de seguidores. La madre de tres a menudo limita sus publicaciones a una o dos por mes, y a menudo se enfocan en fechas importantes: los cumpleaños de sus hijos y esposo y publicaciones para felicitar sus grandes logros.

De hecho, compartió en una entrevista con la revista Cleveland que es una “persona muy reservada” y se pone “un poco pegajosa” si le piden que aparezca en un programa de televisión o en una alfombra roja. “Eso está un poco fuera de mi zona de confort”, dijo.

5. Savannah Brinson James está involucrada en mucho trabajo filantrópico y está muy involucrada en la comunidad en Akron, Ohio

A pesar de su deseo de mantenerse fuera del centro de atención, Savannah James está muy involucrada con varias organizaciones benéficas, muchas de ellas con sede en su ciudad natal de Akron, Ohio. Cuando se trata de causas cercanas a su corazón, la filántropa le dijo a la revista Cleveland que no le importa “dar un paso al frente” porque le apasiona “retribuir”.

Su deseo de ayudar a los demás se le inculcó desde muy joven. Al crecer, sus padres a menudo acogían a niños que estaban pasando por momentos difíciles, compartió con la publicación, incluidos algunos de sus amigos y los de sus hermanos. “Si tenían algo que hacer en casa, o simplemente necesitaban un refugio seguro, mi mamá y mi papá siempre abrían sus puertas”, reveló.

A través de la LeBron James Family Foundation, lanzó el evento de cambio de imagen I PROM-ise en 2013, un evento anual que busca ayudar a las adolescentes económicamente desfavorecidas a obtener vestidos gratis para su baile de graduación. El evento también proporciona a las niñas un kit glamoroso para su maquillaje, aretes y tarjetas de regalo para zapatos.

En 2017, Savannah James lanzó una nueva iniciativa, un programa de tutoría llamado Mujeres de nuestro futuro. El objetivo del programa es inspirar y apoyar a las adolescentes en Akron con tutoría y asesoramiento personalizado de parte de voluntarios. Al explicar el lanzamiento del programa, Savannah James dijo que sabe que la escuela secundaria puede ser difícil para las mujeres jóvenes y que quería ayudar a crear una generación de mujeres empoderadas, informó LeBron James Family Foundation.

Esta es la versión original de Heavy.com

