Sao Paulo vs River Plate: Hora y cómo ver el Live Stream

View this post on Instagram

📍 CT da Barra Funda ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #GoodCrazy 🤪🔙 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Com uma proteção, @danialves iniciou a preparação física após cirurgia no braço direito. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 📸 Erico Leonan / saopaulofc.net