Russell Westbrook es viral por respuesta tras debut de los Lakers [VIDEO]

Russell Westbrook tuvo un pobre debut contra Los Ángeles Lakers y se mostró de mal humor en la conferencia de prensa al terminar el partido. Westbrook se pasó los dos minutos que duró la conferencia mirando fijamente la mesa y dando respuestas minimalistas a las preguntas de los reporteros. En respuesta a cómo había sido su charla postpartido con LeBron James en el vestuario, el base de los Lakers respondió:

“Hablamos”, con una mirada inexpresiva.

También le preguntaron cuál era su opinión acerca del ambiente que se vive jugando su primer partido de temporada en el Staples Center frente a un público repleto de estrellas.

“Sinceramente no les estaba prestando demasiada atención”, contestó Westbrook.

Westbrook dijo que no había “nada distinto” al jugar su primer partido con los Lakers. El nueve veces All-Star anotó 8 puntos, cinco rebotes y cuatro asistencias mientras encestó el 30.8% de sus tiros de campo en la derrota de los Lakers ante los Warriors.

Aquí puedes ver el extraño intercambio entre Westbrook y los medios de prensa después del partido.

.@russwest44 (8 PTS, 5 REB, 4 AST, 4-13 FG) on finding his footing and his Opening Night experience. pic.twitter.com/nxSzbufQg4 — Spectrum SportsNet (@SpectrumSN) October 20, 2021

Vogel dijo sobre Westbrook: “Será un período de adaptación para él más que para cualquier otro.”

El entrenador de los Lakers Frank Vogel no parece estar demasiado preocupado por el arranque lento de Westbrook. Vogel remarcó que Westbrook va a necesitar un “período de adaptación” más que cualquiera de las otras adiciones al equipo.

“Sí, él más que cualquier otro, será un período de adaptación”, explicó Vogel durante la conferencia de prensa postpartido. “Está entrando en nuestra cultura, en nuestro sistema. Es el chico nuevo, debe encontrar su lugar y es difícil hacer eso cuando estás acostumbrado a ser el que siempre tiene la pelota…esta noche, haber podido jugar con otros como Bron y A.D., es un poco distinto para él. Le va a hacer muy bien al equipo, pero tiene que adaptarse.”

En general, Westbrook cuenta su primer partido con los Lakers como una oportunidad en la que no ganó ni perdió nada y de la que aprendió “poco”. También dijo que miraría la grabación del partido para ver si lograba detectar algo de su debut que no había notado.

“Lo veré y me fijaré”, agregó Westbrook. “Mirar la grabación y ver, pero no ganamos, así que supongo que no habrá algo, pero no mucho, al menos desde mi perspectiva.

El consejo de LeBron para Westbook: “Le dije a Russ que se vaya a su casa y mire una comedia.”

LeBron James tampoco pareció estar preocupado por la adaptación de Westbrook a los Lakers. El consejo que James le dio a Westbrook fue algo en broma y nada relacionado al básquetbol – le dijo al base que “mire una comedia” para aclarar su cabeza.

“Le dije a Russ que se vaya a su casa y mire una comedia, alguien que lo alegre un poco”, les dijo James a los reporteros en su conferencia del 20 de octubre. “Es muy duro consigo mismo, se lo dije, no seas tan duro contigo mismo, es solo un partido. Entiendo que eres competitive, todos los somos y nos sentimos así cuando no jugamos bien o a la altura de nuestra habilidad, entonces también lo entiendo perfectamente. Simplemente no quiero que sea tan duro consigo mismo.”

“Espero que al menos eso repercuta en él. Que no sea tan duro consigo mismo y como le dije, tú te vas a tu casa, verá a sus tres hijos. Puede que estén durmiendo, pero seguro le sacarán una sonrisa y tienes una esposa y una familia hermosa. Entonces, al final del día, te vas a tu casa y piensas ‘OK, eso no estuvo tan mal’ Realmente no es tan malo.”

