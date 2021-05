RUMOR: ¿Tendrá LeBron James chance de reclutar a Chris Paul?

Se llega una decisión difícil para Los Angeles Lakers sobre el futuro de Dennis Schroder al terminar la temporada. Sin embargo, el equipo considerará alternativas con jugadores más veteranos si el precio de su base sigue aumentando. Chris Paul sigue bajo contrato con los Phoenix Suns hasta la temporada 2021-22, pero tiene una opción que podría ejecutar para convertirse en agente libre a final de esta campaña.

Los Lakers no tienen espacio en su tope salarial, pero no se puede descontar la posibilidad que Paul busque una operación en la que firme y se haga un cambio con el fin de unirse a su gran amigo LeBron James y terminar juntos sus carreras. Tendría que haber un interés mutuo y los Lakers tendrían que estar dispuestos a ofrecerle a Paul un contrato muy lucrativo a largo plazo. Sam Amick de The Athletic notó que Paul podría salir de su actual contrato, con el cual ganaría el año que viene un salario de $44.2 million, en vez de firmar un contrato a largo plazo más favorable.

“Antes que nada, me encanta estar acá[en Phoenix],” Paul le dijo a The Athletic. “No sé cuántos años más tenga. Tampoco pienso al respecto. Me siento muy bien. En serio, Este verano, no tengo idea. Con lo que estoy involucrado con el sindicato de jugadores, no sé cuáles son sus (topes) salariales, no sé nada sobre eso. Solamente juego. Y como digo siempre, soy afortunado de estar con mi hermano, el que me ayuda. Me enfoco en solamente jugar.”

Schroder aparentemente rechazó una oferta por cuatro años, $84 millones

Brian Windhorst de ESPN reportó en marzo que Schroder rechazó una oferta de extensión de los Lakers por cuatro años y $84 millones, lo máximo que los Lakers podían ofrecerle en ese momento a Schroder. No queda muy claro si Schroder quiere explorar todas sus opciones en la agencia libre o busca más dinero de lo que ofrecen los Lakers. Como mencionó John Hollinger de The Athletic, será interesante ver cómo se comportará el mercado con Schroder a comparación de veteranos agentes libres como Paul.