Ronaldo parece estar cerca de la salida de la Juve: ¿Vuelve al Madrid?

La pandemia ha generado muchos cambios en la economía de la Juventus y para poder compensar es posible que algunos jugadores claves se marchen en la próxima temporada. Entre los nombres que más se mencionan con una posible salida del equipo de Turín es el de Cristiano Ronaldo.

Esto ya se ha negado en el pasado, pero con el pasar de las semanas esto sigue siendo un tema en el que la dirigencia juventina sale a negar eso.

Todo ello coincide con los rumores que apuntan a que Cristiano Ronaldo podría querer regresar al equipo blanco o cuando menos salir de la Juve, que también afirman en Italia sus dirigentes buscan reducir sueldos de su primera plantilla tras el golpe económico recibido por la pandemia.

El problema que se puede encontrar Cristiano Ronaldo en caso de que piense en un cambio de aires es que en ningún país va a encontrar en estos momento una fiscalidad como la que tiene en Italia, lo que ha provocado que muchos futbolistas hayan buscado destino en la ciudad del noroeste de Italia.

¿Regresará al Madrid?

Parece que su salida ocurrió hace una eternidad, y dentro del contexto del romanticismo se olvida cómo Cristiano Ronaldo salió de la Casa Blanca. Pero desde ese entonces, el portugués siempre menciona a su exequipo. Después de la victoria Blanca contra el Barcelona, él salió a sus redes sociales para felicitarlos.

También estuvo en el primer clásico del 2020 cuando todavía había público permitido en los estadios en España.

Las rentas generadas fuera del país se gravan con una tarifa plana, esta es una de las razones por el cual muchos atribuyen como el principal motivo de su llegada a la Serie A. Lo cierto, cambie o no de equipo, es que el talante de Cristiano Ronaldo hacia el Real Madrid es otro bien diferente.

Se reporta también que Ronaldo ya busca arreglar algunas de las relaciones del pasado para poder tener la puerta abierta. Ha habido acercamiento con su presidente y con muchos de los que fueron sus compañeros. El club blanco no se plantea su posible regreso. La alta ficha que percibe es el principal obstáculo y, además, muchos piensan que segundas etapas no siempre son buenas.

También se tiene que tener en cuenta que otro exequipo también le hubiese gustado una segunda etapa. El Manchester United tenía en las cartas una vuelta del cinco veces Balón de Oro, pero fue el jugador que decidió no darle luz verde a esa nueva aventura inglesa.

