Ronaldinho confiesa que tiene coronavirus ¿que le pasó?

El 2020 no ha sido bueno para Ronaldinho Gaúcho. Meses después de haber sido liberado de una prisión paraguaya, el exjugador de Barcelona ahora tiene otra complicación que lo tendrá encerrado y aislado durante los próximos días.

El brasileño regresó a estar en las noticias cuando anunció este domingo en redes sociales que presenta coronavirus. El astro brasileño de 40 años pero que es asintomático y se encuentra en buena condición de salud.

“Hola amigos, familiares, fans, testé positivo en coronavirus, todo bien, ahora estoy asintomático, todo bien. Un gran abrazo para todos y que estén bien”, expresó Ronaldinho en un video en sus redes sociales.

El viernes, desde su residencia en Brasil, el jugador campeón del mundo había publicado un mensaje para Pelé conmemorando su cumpleaños 80 y le agradeció a uno de los mejores futbolistas de la historia por todo lo que ha hecho por el deporte y por haber “abierto las puertas” a todos los que vinieron después de él.

Parabéns ao único e incomparável, o REI! Toda saúde e felicidade do mundo pra vc. Obrigado por tudo que vc fez e representa, não só no futebol, mas também fora dos gramados. Vida longa ao rei @Pele 🤙🏾 pic.twitter.com/4z6Mm83GTS — Ronaldinho Gaúcho (@10Ronaldinho) October 23, 2020

Ronaldinho aislado

Ronaldinho cumplirá aislamiento en Belo Horizonte, donde se encontraba para participar en un acto público este mismo domingo que terminó siendo suspendido.

“Estoy en Belo Horizonte desde ayer (sábado), vine a participar en el evento, y a pedido de Auto Truck hice los exámenes y di positivo en covid. Estoy bien, asintomático, pero pronto tendremos que dejar el evento. Pronto estaremos allí juntos. Gran abrazo”, indicó en otro video.

Parece que el brasileño no puede relajarse, porque recién hace meses pudo librarse del conflicto judicial que tuvo en Paraguay y que provocó que tuviese que celebrar su cumpleaños 40 en prisión. El popular Dinho, campeón con la selección de Brasil en el Mundial 2002, fue finalmente beneficiado con la “suspensión condicional del procedimiento” ya que la expectativa de pena no excede de los dos años.

En cambio, a su hermano Roberto no tuvo el mismo destino. Él fue condenado a dos años de cárcel con suspensión de la pena. Esto incluye una obligación de comparecer cada cuatro meses ante un juzgado en su lugar de residencia en Río de Janeiro.

