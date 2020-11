Ronald Koeman pidió respeto hacia su máxima estrella ¿Qué dijo?

El técnico del FC Barcelona, ​​Ronald Koeman, habló sobre Lionel Messi antes del partido de La Liga de este sábado contra el Atlético de Madrid y cree que su capitán debe ser más respetado.

El internacional argentino causó sensación el miércoles cuando fue recibido por periodistas en el aeropuerto de Barcelona después de regresar de los partidos con Argentina y le preguntaron sobre las críticas del exasesor de Antoine Griezmann.

Leo Messi respondió diciendo que estaba “cansado de ser siempre el problema de todo en el Barcelona”, lo que ha alimentado nuevas especulaciones sobre su futuro. A Ronald Koeman se le preguntó este viernes sobre el incidente en la rueda de prensa previa al partido y ofreció su versión sobre Messi.

Luego se le preguntó a Koeman si veía posible que Messi se marchara del Barcelona y respondió sin rodeos: “No y no diré más al respecto”.

Se espera que tanto Leo Messi como Griezmann comiencen desde el inicio el partido del sábado contra el Atlético de Madrid. Los dos jugadores han estado fuera por servicio internacional con sus respectivas selecciones durante las últimas dos semanas y solo entrenaron juntos por primera vez nuevamente este viernes por la mañana.

¡Sigue la página de Facebook de Barcelona de Ahoramismo y Heavy para conocer las últimas noticias, rumores y contenido!

El técnico azulgrana también defendió los comentarios de Messi y dijo que si hubiera estado en la misma situación que el argentino después de un largo vuelo a casa podría haber dicho algo similar.

El contrato de Leo Messi expira al final de la temporada, lo que significa que podrá marcharse gratis del club si el Barça no puede convencerlo de renovar antes de esa fecha. Koeman dejó claro que quiere que el jugador de 33 años permanezca en el Camp Nou.

El Manchester City intentó fichar a Messi en el verano y está “decidido” a volver a intentarlo después de que el técnico Pep Guardiola firmara una nueva extensión de dos años en el Etihad Stadium esta semana, según David McDonnell del Mirror.

Guardiola y Messi disfrutaron de un éxito fenomenal juntos en el FC Barcelona desde 2008 hasta 2012, pero el técnico del City ha vuelto a insistir en que quiere que Messi se quede en el Camp Nou.

Guardiola on Messi: "Messi is a player from Barcelona, if you ask me my opinion I have a huge gratitude for what Barcelona has done for me, what I want is for him to finish his career there." #mcfc

— Tyrone Marshall (@TyMarshall_MEN) November 20, 2020