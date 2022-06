Barcelona ‘Vive en el Pasado’: Leyenda culé dispara contra el estilo del club

El ex entrenador del Barcelona,el neerlandés Ronald Koeman estuvo apenas 14 meses a cargo de los gigantes catalanes antes de ser despedido en octubre de 2021 y reemplazado por la leyenda del club Xavi Hernández.

El ex mediocampista llevó a los catalanes del noveno lugar en la tabla a un segundo puesto la temporada pasada y las expectativas serán altas de cara a la nueva campaña en la que Xavi puede volver a convertir a Barcelona en aspirante al título.

Sin embargo, Koeman ha ofrecido su opinión sobre el Barcelona en una entrevista con Esports3 y siente que el club sigue viviendo en el pasado en lo que respecta a su estilo de juego y formación 4-3-3.

“Estoy a favor de dominar el juego. Si juegas con tres centrales y cinco mediocampistas, no puedes decir que es un sistema defensivo. Con este sistema durante tres o cuatro meses jugamos los mejores partidos de los últimos años”, dijo. “El ejemplo más claro fue la final [de Copa del Rey] contra el Athletic. El Barça vive en el pasado, con el 4-3-3, con el tiki tiki, el fútbol ha cambiado, ahora es más rápido, más físico, no se puede vivir en el pasado. Y ya no tienes a Xavi, Iniesta… y Messi, que por cierto me lo quitaron. Ese fue un golpe muy duro.”

Xavi: El estilo del Barcelona no es negociable

Xavi fue consultado acerca del estilo del Barcelona la temporada pasada y dejó en claro que no planea implementar grandes cambios. El entrenador le dijo a los medios en una conferencia de prensa que la identidad del equipo no era negociable.

“En la historia del Barcelona hemos jugado de una manera determinada. Con este estilo de juego y filosofía hemos conseguido ganar cinco Champions”, explicó. “En todo el mundo, el ‘Barça de Pep con Messi’, es la envidia del mundo. Es visto como el mejor equipo de un club de todos los tiempos. Mi mensaje siempre se centra en cómo ganamos y debemos persistir en este estilo de juego.”

El Barcelona mejoró su posición en la liga con Xavi la campaña siguiente, pero también terminó la temporada sin trofeos. Los catalanes fueron eliminados de la Europa League por el eventual ganador Eintracht Frankfurt y quedaron eliminados de la Copa del Rey contra el Athletic.

Koeman habla de De Jong y Lewandowski

Koeman también brindó su opinión sobre Frenkie de Jong y Robert Lewandowski. El futuro de De Jong continúa siendo incierto en medio de las especulaciones de que el Barcelona está interesado en vender al mediocampista al Manchester United.

El extécnico, que conoce bien a De Jong de su etapa al frente del Barcelona y la selección de Holanda, asegura que el jugador de 25 años no quiere dejar el Camp Nou.

“Lo único que sé es que Frenkie de Jong quiere quedarse en el Barça. Dijo hace un par de días que quiere quedarse en el club”, afirmó. “Lo que no sé es si el Barça quiere vender a Frenkie o necesita el dinero porque es uno de los pocos jugadores por los que se puede sacar un precio alto. Para mí Frenkie de Jong es un gran jugador del Barça.”

Koeman continuó hablando de la posibilidad de que Lewandowski se mudara a Barcelona y admitió que tenía dudas sobre si era una buena idea gastar mucho en un jugador mayor.

“Lewandowski es un gran jugador, goleador certero, pero tiene una cierta edad. ¿35?”, explicó. “Tengo mis dudas sobre pagar 50 ó 60 millones por un jugador, sumado a su salario.”

El jugador del Bayern de Múnich cumplirá 34 años en agosto, pero sigue siendo uno de los delanteros más letales de Europa, con 50 goles en todas las competiciones la temporada pasada. Sin embargo, el precio del Bayern es alto, particularmente considerando que Lewandowski se convertirá en un jugador libre en 2023.

