Ronald Araujo habló sobre su adaptación en el Barça ¿Quiénes lo ayudaron?

El central del FC Barcelona, Ronald Araujo, ha revelado cómo el jugador Gerard Piqué y Luis Suárez (ex FC Barcelona) lo ayudaron con su adaptación al momento de llegar al Camp Nou. El defensor llegó procedente de Boston River en 2018 a los 19 años.

Ronald Araujo inicialmente llegó a formar parte del Barcelona B, pero fue ascendido a la primera plantilla del primer equipo al comienzo de esta temporada, en donde le fue concedida la camiseta con el dorsal número 4. El jugador de 21 años de edad, ha jugado en nueve ocasiones esta temporada y parece ser el reemplazo a largo plazo de Gerard Piqué, en la defensa azulgrana.

Gerard Piqué pronto cumplirá 34 años de edad, a principios del mes de febrero y claramente su carrera deportiva con el FC Barcelona va hacia el final, aunque firmó una extensión de su contrato en el mes octubre hasta el año 2024.

Gerard Piqué un jugador veterano del Barcelona actualmente se encuentra lesionado por un problema en la rodilla, debido a esto, Ronald Araujo le contó a Enzo Olivera de Tele12 que el central Culé le brinda muchos consejos, según informa Mundo Deportivo.

Se espera que Gerard Piqué este por fuera de las canchas durante algún tiempo, lo que debería permitirle a Ronald Araujo contar con mucho más tiempo de juego con el equipo catalán. El joven ha formado una sólida asociación junto a Oscar Mingueza, de 21 años de edad, en todo el corazón de la defensa.

Araujo también explicó que le gusta jugar con Oscar Mingueza, “Fue una sorpresa para la gente, dos jugadores tan jóvenes. Creo que el técnico nos da confianza, por eso, espero que se sigan consiguiendo resultados y sepamos aprovecharlo. Es una gran oportunidad.”

El uruguayo también habló sobre su relación con el exdelantero del FC Barcelona, Luis Suárez. Ambos jugaron juntos para la selección nacional de Uruguay y en el Barcelona antes de que Luis Suárez partiera hacia el Atlético de Madrid en el verano pasado.

Ronald Araujo describió a Suárez como alguien que le ayudó a adaptarse a la vida en Barcelona: “Es una gran persona. Ahora tengo un gran amigo, me ayudó mucho desde que llegué y más cuando subí al primer equipo, tanto en el campo como fuera en el vestuario, todos los diario”.

El zaguero azulgrana también reveló que Luis Suárez lo felicitó por marcar su primer gol con el club. Ronald Araujo anotó un brillante gol de tijera contra el Valencia en el mes de diciembre.

GOAL FOR BARCELONA!

Ronald Araujo scores from the volley to give the hosts a 2-1 lead over Valencia. https://t.co/lKXlrN2Hax#BarcaValencia LIVE NOW ⬇️

📺 beIN SPORTS

💻📱CONNECT

— beIN SPORTS USA (@beINSPORTSUSA) December 19, 2020