Rival de la NFC podría robarle a los Cowboys a su nuevo entrenador de receptores

La era de Robert Prince con los Dallas Cowboys podría terminar antes de que comience. Los Cowboys anunciaron la contratación de Prince como el nuevo entrenador de receptores el 9 de febrero.

Solo un día después, Tom Pelissero, de NFL Network, reportó que Prince iba a ser entrevistado por los Saints el 11 de febrero para el puesto de coordinador ofensivo. Luego de muchos rumores que indicaban que los Cowboys podrían contratar a Sean Payton, son los Saints los que podrían robarle a Dallas a uno de sus entrenadores. El puesto con los Saints sería un ascenso para Prince, pero sorprende el momento ya que acaba de sumarse a los Cowboys.

“Los Saints entrevistarán el viernes al entrenador de receptores abiertos de los Cowboys, Robert Prince, para el puesto de coordinador ofensivo, según una fuente”, Pelissero tuiteó el 10 de febrero.

INFORME: Los Cowboys contrataron a Prince después de que Henry decidiera no regresar





Play



Robert Prince Mic'd Up during Lions Training Camp Watch wide receiver coach Robert Prince mic'd up at Detroit Lions Training Camp presented by Rocket Mortgage. Subscribe to the Lions YT Channel: bit.ly/2OABzdx More Lions NFL Action: bit.ly/2oxtfjX #DetroitLions #Lions #NFL Keep up-to-date on all things Lions: Visit detroitlions.com/ Follow: twitter.com/Lions Follow: instagram.com/detroitlionsnfl/ Like: facebook.com/DetroitLions 2020-08-28T15:48:12Z

Prince fue contratado luego de que el ex entrenador de receptores, Adam Henry, rechazara volver a Dallas, tuiteó Clarence Hill, de Fort Worth Star-Telegram, el 7 de febrero. El nuevo asistente de los Cowboys fue el entrenador de receptores de los Texans la temporada pasada. Prince también fue parte del cuerpo técnico de la Universidad de Boise State durante la última temporada de Kellen Moore como mariscal de campo de ese equipo.

“Según una fuente, Adam Henry rechazó el nuevo contrato ofrecido por Dallas”, tuiteó Hill. “Así que los Cowboys eligieron a Prince”.

Se espera que Quinn y Moore regresen a los Cowboys para el 2022





Play



Mike Florio On Why Kellen Moore Isn't A HC, McCarthy Pressure, And More | Shan & RJ It's safe to say that Kellen Moore will be back as the Cowboys OC in the 2022 season. ProFootballTalk's Mike Florio joins Shan & RJ to talk about what happened with Kellen as a HC, why Dan Quinn stayed in Dallas, Sean Payton's plan, and more! LISTEN: audacy.com/1053thefan/listen WATCH: audacy.com/1053thefan/fan-cam or twitch.tv/dallasfancam WEBSITE: 1053thefan.com/ FACEBOOK:… 2022-02-08T15:30:05Z

El dueño de los Cowboys, Jerry Jones, inicialmente se negó a dar apoyo público al entrenador en jefe, Mike McCarthy, pero finalmente Jones confirmó que McCarthy volverá en 2022.

McCarthy volverá a ser secundado por el coordinador defensivo, Dan Quinn, luego de que fuera entrevistado varias veces para sendos puestos de entrenador en jefe. Pelissero reportó el 27 de enero que Quinn le informó a los Cowboys que regresará a Dallas para la temporada que viene. Los Cowboys también esperan que Moore vuelva como coordinador ofensivo luego de que los Dolphins contrataran a Mike McDaniel como su nuevo entrenador en jefe.

No esperan que los Cowboys hagan grandes cambios en su cuerpo de entrenadores





Play



Will Jerry Jones target Sean Payton to coach the Dallas Cowboys? | Get Up Will Jerry Jones target Sean Payton to coach the Dallas Cowboys? | Get Up The Get Up crew discusses Sean Payton informing the New Orleans Saints that he will be stepping down as the head coach. #ESPN #NFL #GetUp ✔️Subscribe to ESPN+ espnplus.com/youtube ✔️ Get the ESPN App: espn.com/espn/apps/espn ✔️Subscribe to ESPN on YouTube: es.pn/SUBSCRIBEtoYOUTUBE… 2022-01-26T13:51:26Z

Mientras que Jones había aludido a algunos cambios dentro de su cuerpo técnico, el dueño de los Cowboys enfatizó que no espera grandes cambios durante la offseason.

“Bueno, todos los que quiero que estén bajo contrato lo están, y hay algunos bajo contrato que pueden no estarlo”, Jones les dijo a reporteros el 2 de febrero durante la semana del Senior Bowl. “De todas formas, están todos bajo contrato, así que hice mi trabajo. Solo me tocaría hacer algo si se genera algún cambio, pero repito que no puedo hablar de la situación de Kellen [Moore] o quizás de algún otro [entrenador]. Pero por lo que a mí respecta, como dije la semana pasada, todos los entrenadores que quiero tener están bajo contrato”.

El grupo de receptors de los Cowboys podría cambiar para el 2022

🚨EXCLUSIVE🚨: Chopped it up with #Cowboys 🤠 free agent WR Michael Gallup: “I hope I did enough here in #Dallas over the last four years to get what I deserve.” Much more 🔥 here during our candid talk. #CowboysNation #dc4l #FantasyFootball https://t.co/EVPy1t2PqB — Jonathan Adams (@JonDAdams) February 9, 2022

Sea Prince el entrenador o no, el grupo de receptores de los Cowboys podría ser bastante diferente en 2022. Bobby Belt, de Dallas 105.3 The Fan, reportó el 4 de febrero que “todo apunta” a que Amari Cooper se convierta en baja durante la offseason gracias al tope salarial. Durante una entrevista exclusiva con Heavy el 9 de febrero, Michael Gallup dijo que espera obtener un acuerdo lucrativo durante la agencia libre.

“Espero haber hecho lo suficiente aquí en Dallas durante los últimos cuatro años para recibir lo que merezco”, notó Gallup. “Sé que el año pasado no fue el mejor para mí, pero espero haber hecho lo suficiente como para que la lesión que tuve no me afecte demasiado. Así que eso es lo que espero poder obtener como agente libre”.

LEER MÁS: Polémica tras ausencia de Joe Rogan en el evento de UFC 271: ¿Por qué no está?