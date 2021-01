Así decidió Riqui Puig que tiraba el penalti para el Barcelona

Riqui Puig no pudo evitar sonreír tras marcar el miércoles el penalti de la victoria para el Barcelona en las semifinales de la Supercopa de España.

El partido terminó 1-1 después de la prórroga en Córdoba, lo que significó que los penaltis determinaron el ganador. Puig, que salió del banquillo en la prórroga, marcó el penalti decisivo para enviar al Barça a la final del domingo.

Puig habló después del partido y admitió que estaba encantado de marcar su primer gol con el Barcelona en un momento tan crucial, según informó Samuel Marsden de ESPN:

“Había cuatro nombres y un hueco en blanco. Y he sido el primero en decir que quería tirarlo. Lo tenía clarísimo, con muchas ganas de tirar y poder marcar un gol con el primer equipo. Nunca he perdido mi sonrisa. Soy un niño feliz. Incluso si no estoy jugando, tengo mi familia, mi salud. Si Ronald me da minutos, intentaré aprovechar mi oportunidad; si no, sigue trabajando duro. Nunca voy a tirar la toalla.”

El técnico Ronald Koeman aconsejó a Puig que dejara el Barça cedido al inicio de la temporada, pero optó por quedarse y luchar por su puesto. El joven solo ha jugado en siete partidos esta temporada, pero su paciencia se ha visto recompensada con un momento memorable.

El Barça se enfrentará ahora al Athletic de Bilbao, que ha derrotado al Real Madrid.

El Barcelona también tuvo que agradecer la victoria al portero Marc-André ter Stegen. El portero hizo una serie de atajadas a lo largo de los 120 minutos para mantener a su equipo en el partido.

6 – Marc-André ter Stegen 🇩🇪 made six saves against Real Sociedad, equalling their best tally in a single game for @FCBarcelona this season in all competitions (also six vs Dynamo Kiev in #UCL). Besides, he saved two of the five penalties in the penalty shoot-out. Hero. pic.twitter.com/mwqmMXbQbf

— OptaJose (@OptaJose) January 13, 2021