Riqui Puig habló sobre su difícil situación en el Barça ¿Qué dijo?

El centrocampista del FC Barcelona, Riqui Puig se ha sincerado sobre su “difícil” situación en el club después de entrar como suplente y marcar en la victoria del equipo por 4-0 en La Liga sobre Osasuna.

Puig ingresó cuando quedaban 17 minutos de juego y rápidamente agregó el cuarto gol del Barcelona en una victoria integral que devuelve a los catalanes al tercer lugar de la tabla.

La aparición del jugador de 22 años fue solo la undécima en La Liga en 2021-22, 10 de las cuales han sido como suplente, y dijo a Barça TV después del partido que quiere más minutos en el Camp Nou.

“Mi situación es difícil y lo ha sido durante mucho tiempo. Pero hoy estoy muy feliz de que me hayan dado la oportunidad de jugar por ese ratito”, dijo. “No estoy teniendo los minutos que me gustaría tener pero necesito seguir entrenando y trabajando duro. Quiero agradecer a todo el personal por las oportunidades que he tenido y también estoy agradecido con los fanáticos”.

Puig ha descendido en el orden jerárquico del Barcelona tras la llegada de Pedri procedente de Las Palmas en el verano de 20202 y la irrupción esta temporada de los jóvenes Gavi y Nico González.

Xavi se siente mal por dejar jugadores fuera

Se esperaba que Puig pudiera tener más oportunidades en el primer equipo con el entrenador Xavi, pero ese simplemente no ha sido el caso. El joven solo ha hecho tres apariciones como suplente desde el cambio de año.

El técnico azulgrana ha hablado de lo difícil que le resulta dejar jugadores fuera de su equipo debido a la intensa competencia por las plazas en la plantilla del primer equipo en la actualidad.

“Hay jugadores que están entrenando muy bien y me siento muy mal de que los jugadores no tengan la oportunidad de jugar como Martin Braithwaite, como Riqui, como Oscar Mingueza”, dijo en una conferencia de prensa. “Esa es la competitividad, el fútbol es así. . Si siguen entrenando bien seguro que les llegará una oportunidad”.

Xavi pudo ofrecer tiempo de juego a algunos de sus jugadores marginales contra Osasuna después de ver a su equipo tomar una ventaja dominante. En la segunda parte llegaron Puig, Martin Braithwaite, Oscar Mingueza y Clement Lenglet.

¿Puig se irá cedido este verano?

La falta de tiempo de juego de Puig en el Barcelona ha alimentado la especulación de que podría verse obligado a irse en el verano para encontrar un fútbol regular en el primer equipo y volver a encarrilar su carrera.

El Barcelona ya ha “recibido muchas ofertas para llevárselo a préstamo” de clubes de toda la Liga, según informa Diario Sport. Los culés también le han dejado claro a Puig que su mejor opción es aceptar alejarse temporalmente si sigue sentado en el banquillo.

Puig ha dejado en claro anteriormente que está decidido a triunfar en Barcelona, pero cumplirá 23 años en agosto y puede sentir que la mejor opción ahora es buscar un nuevo desafío lejos del Camp Nou.

