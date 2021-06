Richard Sherman revela decisión entre rumores de llegar a Dallas: ¿Qué dijo?

Aún si los Dallas Cowboys tuvieran suficiente espacio en to tope salarial para agragar a Richard Sherman, y no lo tienen, los Cowboys no lo harán para el esquinero Pro Bowl.

En comentarios hechos a Bloomberg.com, Sherman intimó que está esperando a un equipo candidato que lo llame tras recibir poco interés, y menos ofertas, en el mercado de agencia libre.

“Quiero llegar a un equipo que está compitiendo por un título, así que estoy enfocado en eso y estoy esperando la por la oportunidad apropiada,” dijo Sherman el viernes. “Cuando llegue, ahí estaré.”

Los periodistas de ESPN Jeremy Fowler y Dan Graziano reportaron en marzo que Dallas era uno de los tres lugares donde podría llegar Sherman, el jugador tres veces primer equipo All-Pro y campeón en el Super Bowl XLVIII. Fowler y Graziano hicieron las conexiones en base a lo familiar que él es con el nuevo coordinador defensivo, Dan Quinn, quien dirigió a Sherman en Seattle con la famosa “Legion of Boom.”

El informe también mencionó a Las Vegas como otro lugar de llegada después de que el entrenador de los Raiders Jon Gruden básicamente le vendió de manera inapropiada en febrero al venderle en al líder en intercepciones en el 2013 sobre su llegada a la Ciudad del Pecado.

Pero los Cowboys nunce mostraron intriga al respecto, aunque los medios insistieran. Gruden y los Raiders tampoco. La demanda por Sherman sigue siendo baja , salvo cuando surgió un informe el 16 de marzo en el quet New Orleans expresó un interés inicial.

Los últimos comentarios de Sherman sugieren que no encontrará un nuevo hogar hasta que comiencen los campamentos a fines de julio y en la pretemporada, cuando comiencen a surgir las lesiones durante el mes de agosto.

Y dependiendo en cuáles equipos se contactan o no, Sherman puede estar extendiendo su agencia libre hasta el otoño.

McCarthy tibio sobre Sherman

Durante una entrevbista el primero de junio en el Cris Collinsworth Podcast, el entrenador de los Cowboys Mike McCarthy aclaró toda la especulación sobre Sherman. McCarthy no le cerró la puerta al jugador de 33 años, sí confirmó que el fichaje no es eminente, citando restricciones de tope salarial y “competencia” entre los esquineros.

“Una de las cosas de las que hablamos siemopre, siempre estamos buscando, siempre buscamos mejorar y agregar,” le dijo a Collinsworth. “No hay duda, pero hay un tope salarial, eso es lo que tenemos de frente, y estamos enfocados en eso también. Creo que por eso vieron que las 11 selecciones fueron hechas de esa manera. Para ser capaces de seleccionar, teníamos a 10 entrando y 11 este año. Poder tener esas 11 selecciones fue muy importante para nosotros en nuestro planeamiento a largo plazo cuando estamos armando el equipo. Siempre estamos viendo , pero me encanta la competencia que tenemos. Será divertido ver cómo todo termina.”

Joseph firma contrato

Uno de los que compite por un puesto como esquinero es la segunda selección Kelvin Joseph, este firmó un contrato de novato por cuatro años el jueves, anunció el equipo via Twitter.

Joseph y su jerarquía en base a su selección lo tienen como el principal candidato para ser el segundo esquinero, al lado de la selección en la segunda ronda del 2020, Trevon Diggs. “Puede ser titular desde inmediatamente,” una fuente del equipo le dijo a Mike Fisher de CowboysSI.com.

