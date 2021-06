El primer encuentro entre Micah Parsons y Ezekiel Elliott: ¿cómo fue?

Poco después de unirse a los Dallas Cowboys, Micah Parsons hizo una promesa pública a Ezekiel Elliott.

“Nos vamos a enfrentar todos los días. Es uno de los cinco mejores corredores en la liga … lo voy a motivar todos los días y así va a ser,” dijo el apoyador novato tras ser la duodécima selección en el draft de abril.

Parsons, como salió siendo, es un hombre que honra su palabra.

Cuando el jugador proveniente de Penn State no estaba corriendo por toda parte el martes cuando inauguró el minicampamento de los Cowboys, iba de tú a tú y paso a paso con el corredor más rico de la NFL, quien está teniendo una gran primavera.

Habían cámaras presentes para ver el emparejamientos mano a mano, el primero de varios entre la nueva figura defensiva y su caballo de guerra ofensivo.

“Creando caos”

Seleccionado como un producto sin el balón, Parsons se atrincheró como en apoyador interior titular, reemplazando a Sean Lee. Pero el nuevo coodrinador defensivo Dan Quinn es encontrando oportunidades amplias para maximizar las habilidades de crear problemas por parte del jugador de 22 años.

El martes, Parsons jugó como el cargadro designador, el rol que tuvo Randy Gregory el año pasado. Este rol lo ha aceptado bajo la tutela de defensor estelar DeMarcus Lawrence.

“Creando caos, generando problemas,” dijo sobre jugar esa posición, según the Dallas Morning News. “Pudiendo crear esa emoción, cambiar un partido, y una oportunidad de poder quitarles el balón ponerla en manos de nuestra ofensiva explosiva. Eso es lo que me gusta de poder cargar al marsical.”

Parsons agregó: “La semana pasada estábamos viendo video del la presión defensiva y D-Law se me acercó y me dijo: ‘Cargas así, novato?’ Le dije: “Sí yo era un ala defensiva.’ Después me dijo: ‘Entra conmigo.’ Los dos nos hemos acercado mucho. Si está allá afuera, me ayuda y hablamos un poco al respecto. cuando terminen los entrenamientos optativos, vemos a juntarnos para trabajar juntos antes que comience el campamento.”

Grandes elogios para Zeke

Aunque hay muchos pesimistas, Elliott está generando varios elogios por parte de los medios y jugadores por su esfuerzo en las actividades de equipo y en las prácticas durante el programa de temporada libre de los Cowboys.

“El corredor de los Cowboys Ezekiel Elliott mostró una rapidez lateral explosiva en una corrida, hizo una pirueta en otras,” escribió Michael Gehlken del Dallas Morning News el martes. “Después de cada una, Elliott movía su cabeza al correr a la zona de anotación. Elliott está teniendo una gran primavera y lo sabe.”

“Zeke llega a cada temporada libre muy motivado. Trabaja muy fuerte,” dijo el tackle izquierdo Tyron Smith, según Brianna Dix de D210S Sports. “Desde su llegada, se ha tratado de mejorar cada año, en base a lo que he visto. Siempre llegad con el mismo deseo, la misma actitud y llegar para mejorar.”

