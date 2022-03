INFORME: Se revela la gravedad de la lesión de Ben Simmons de los Nets

Ben Simmons no ha jugado un partido en toda la temporada. No jugó para los Philadelphia 76ers debido a problemas de salud mental y una solicitud de traspaso y ni siquiera ha entrenado con los Brooklyn Nets desde que fue adquirido en el intercambio de James Harden.

Simmons sufrió una lesión en la espalda mientras reiniciaba sus actividades de baloncesto luego del intercambio de Harden. Los Nets han mantenido su dolencia en secreto, pero dos de los mejores conocedores de la NBA tienen algunas noticias.

Según Ramona Shelburne y Adrian Wojnarowski, de ESPN, Simmons está lidiando con una irritación en el disco L-4 de la parte inferior de la columna. Aunque eso no suena muy bien, Shelburne y Wojnarwoski informan que Simmons podría jugar en un “par” de partidos antes de que termine la temporada regular.

“Hubo un objetivo original para que regresara el próximo viernes contra los Portland Trail Blazers, según las fuentes, pero eso se volvió imposible en las últimas semanas debido a la incapacidad de Simmons para pasar más de uno o dos días seguidos en rehabilitación sin dolor en la parte inferior de la espalda y restablecer su línea de tiempo, según las fuentes”, informaron Shelburne y Wojnarowski. “Los Nets esperan que Simmons pueda volver a jugar en los partidos de temporada regular antes de una postemporada que probablemente comience en el torneo de play-in a mediados de abril”.

Los Nets ocupan el octavo lugar en la clasificación de la Conferencia Este. Tienen que ganar un partido del torneo de play-in para llegar a los playoffs como séptimo u octavo sembrado.

Si la temporada terminara hoy, los Nets se enfrentarían a los Toronto Raptors en el primer partido de play-in. Kyrie Irving no podría jugar ya que no está vacunado contra el COVID-19. El base All-Star tampoco podría jugar en el segundo partido de play-in de los Nets contra el ganador del encuentro de play-in entre los Charlotte Hornets y los Atlanta Hawks si Brooklyn pierde ante Toronto.

Como Irving no está vacunado, no puede jugar en Toronto o Nueva York, razón por la cual los Nets necesitan que Simmons se recupere de su lesión en la espalda lo antes posible.

Los Nets necesitan de la defensiva y la habilidad de Simmons

Es posible que Simmons no pueda lanzar tiros en suspensión, pero es un defensor de élite y creador de juego. El Novato del Año 2017-18 ha formado parte de dos equipos All-Defensive y en toda su carrera promedia de 15.9 puntos, 8.1 rebotes y 7.7 asistencias.

Los Nets obtienen suficientes puntos por parte de Irving, Kevin Durant y Seth Curry. Solo necesitan un pasador y un defensor fuerte para complementar a esos tres y tienen uno en Simmons, quien lideró la NBA en robos por juego en 2019-20 y ha promediado más de 6.8 asistencias en cada temporada.

Parece que nadie sabe cuándo Simmons hará su debut con los Nets. Sin embargo, el entrenador en jefe de Brooklyn, Steve Nash, no puede esperar a que llegue ese día.

Nash acerca de Simmons: ‘Es un jugador de baloncesto increíble’

Nash se entusiasmó con Simmons después de que los Nets adquirieran al ex jugador de LSU de los Sixers. El miembro del Salón de la Fama sabe que su nuevo general “hace un montón de cosas en la cancha de baloncesto”.

“Ben hace muchas cosas en la cancha de baloncesto”, dijo Nash después de que los Nets adquirieran a Simmons. “Pero lanzar no es una de las cosas que me muero por ver. Es un increíble jugador de baloncesto y eso sin lanzar el balón. No hay nada para agregar ahí. Si mejora en el lanzamiento, genial, pero es un jugador de baloncesto All-Star. Tiene un potencial increíble para cambiar el curso de los partidos con todas las otras cosas que hace”.

Será fascinante ver cómo lucen los Nets con Durant, Irving y Simmons juntos en la cancha. Es solo que no sabemos cuándo llegará ese momento.

