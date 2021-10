Se retira leyenda de los Lakers tras 19 años de carrera: ¿Quién se retira?

Tras una carrear de 19 años y varias más en Europa, Pau Gasol anunción su retiro a los 41 años. El anuncio por el ala-pívot de 7’1″ ya se esperaba al anunciar una conferencia de prensa, pero la decisión es oficial.

Todos en pie para aplaudir a @paugasol. LEYENDA 👏👏

"Me retiro del baloncesto profesional. Es una decisión difícil pero es meditada, quería acabar jugando y disfrutando, no en muletas por una lesión".#GraciasPau pic.twitter.com/W2NNb3R08Y — #Vamos de Movistar+ (@vamos) October 5, 2021

Gasol tuvo una larga y glorisa carrera. Ganó dos campeonatos con Los Angeles Lakers y fue un All-Star en seis ocasiones. Fue la tercera selección por parte de los Atlanta Hawks en el draft del 2001 y fue cambiado a los Memphis Grizzlies por Shareef Abdur-Rahim. Tuvo siete temporadas exitosas con los Grizzlies antes de ser cambiado a los Lakers.

Durante su carreta, donde también jugó con los Chicago Bulls, San Antonio Spurs y Milwaukee Bucks antes regresar al FC Barcelona para terminars su carrera. Promedió 17 puntos en sus 19 temporadas de la NBA además de promediar 9.2 rebotes. Considerando sus contribuciones en la NBA y en el exterior, no hay duda que llegará al Salón de la Fama nu bien sea elegible.

Gasol ayudó salvar a los Lakers

Aunque Gasol pasó por varios equipos de la NBA, se le recordará por ser un Laker. En el 2007, el equipo era un desastre y Kobe Bryant pidió un cambio por su incapacidad de ser competitivo. Los Lakers se negaron a cambiarloy terminaron con Gasol en un cambio con los Grizzlies. Fue una movida que posiblemente salvó a la franquicia.

Los Lakers no había llegado a pasar la primera ronda de los playoffs durante tres temporadas consecutivas. En la primera temporada con el equipo, Gasol llegó a la final de la NBA perdieron ante los Boston Celtics. Después de esa derrota, los Lakers ganaron títulos en años consecutivos. Gasol llegó a ser tres veces Als-Star durante su paso por Los Ángeles y es sin duda uno de los mejores pívots de la NBA en ese momento time.

¡Sigue la página de los Lakers en Facebook de Heavy y Ahoramismo para conocer las últimas noticias, rumores y contenido!

Lakers to Retire Gasol’s Number

Mientras que Bryant fue el mejor jugador de esos equipos, Los Ángeles no hubiese ganado esos títulos sin Gasol. Los Lakers han retirado a varios números en el pasado y él se merece que su número 16 esté colgando en los más alto del Staples Center. El equipo rápidamente tomó esa decisión y anunció que los harán, según Dave McMenamin de ESPN.

The Lakers will retire Pau’s No. 16 jersey and now that he is officially retired, those plans will commence. https://t.co/T4N2fH2Ztu — Dave McMenamin (@mcten) October 5, 2021

Kobe Bryant would certainly approve of this decision.

“There is no debate. When he retires, he will have his number in the rafters next month,” Bryant told journalist Antonio Martin in 2018. “The reality is I wouldn’t win those two championships without Pau. L.A. wouldn’t have those two championships without Pau Gasol. We know that. Everybody knows that. I really look forward to the day when he is there giving his speech at the center of the court in front of all the fans who have supported him over the years. It’s going to be an awesome night.”

Kobe Bryant me dice que no hay debate que valga: los Lakers retirarán el número 16 de @paugasol #OscarsLunch pic.twitter.com/KotLCVKxwx — Antonio Martín (@MartinGuirado) February 5, 2018

Fanáticos reaccionan sobre el retiro de Gasol

Hay pocos jugadores tan queridos por la fantaicada de los Lakers como lo es Gasol. Como see mencionó, Gasol salvó al equipo en uno de sus momentos más bajos. Los Lakers see aseguraron en enviar un mensaje poco después de su anuncio de retiro.

A hero in Los Angeles. A hoops legend around the world. Congrats on your retirement, Pau. pic.twitter.com/ODzWHXgq94 — Los Angeles Lakers (@Lakers) October 5, 2021

Fanáticos y reporters que lo cubrieron mientras estaba en el equipo de dieron su adios a Gasol.

After 19 seasons, 6 all star appearances, two champions with the Lakers what can we say besides Thank you Pau Gasol 💜pic.twitter.com/oTYDhjk96X — The Pettiest Laker Fan 🤫 (@ThePettiestLA) October 5, 2021

Sigue a AhoraMismo en Instagram

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: Twitter reacciona a la devastadora derrota de los Patriots ante los Bucs y Brady