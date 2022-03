Tom Brady anuncia su regreso para una nueva temporada: ¿Con quién jugará?

El retiro de Tom Brady ni siquiera duró hasta el comienzo de la agencia libre cuando la leyenda de la NFL anunció que una vez más el titular de los Tampa Bay Buccaneers. Brady recurrió a Twitter para dar marcha atrás oficialmente de su retiro y dejó en claro que planea jugar para los Buccaneers en 2022.

“Estos últimos dos meses me he dado cuenta de que mi lugar sigue estando en el campo y no en las gradas”, tuiteó Brady el 13 de marzo de 2022. “Ese momento llegará. Pero no es ahora. Amo a mis compañeros de equipo y amo a mi familia que me apoya. Ellos lo hacen todo posible. Regresaré para mi temporada 23 en Tampa. Asuntos pendientes LFG.”

La noticia pone oficialmente fin a los rumores comerciales de los 49ers que surgieron poco después de su retiro. Mike Florio de Pro Football Talk dio marcha atrás rápidamente después de meses de insistir en que Brady sería el mariscal de campo titular de la Semana 1 de los Niners esta próxima temporada. Poco después del tuit de Brady, Florio señaló que Brady “definitivamente” jugará para los Bucs la próxima temporada.

These past two months I’ve realized my place is still on the field and not in the stands. That time will come. But it’s not now. I love my teammates, and I love my supportive family. They make it all possible. I’m coming back for my 23rd season in Tampa. Unfinished business LFG pic.twitter.com/U0yhRKVKVm — Tom Brady (@TomBrady) March 13, 2022

Todo el tiempo sentí que Brady regresaría”, señaló la cuenta Pro Football Talk en Twitter. “Pensé que quería jugar en otro equipo. Su anuncio es definitivo de que jugará para los Buccaneers”.

Brady será agentge libre en el 2023

This will not completely end the 49ers speculation as Brady will now be a free agent in 2023 and could sign with San Francisco next offseason if he desired. Brady still has one more season remaining on his current contract with the Bucs. During the NFL Combine, Bucs general manager Jason Licht hinted that Brady’s retirement might not be a done deal.

“I think with a Tom Brady, I personally never want to completely close the door,” Licht told reporters on March 1. “Now, I don’t have any information that suggests that he is going to come back. I’m very good friends with him, we talk, we haven’t talked about that. I don’t want to apply any pressure, in that regard right now. He’s Tom Brady, if a Tom Brady wants to come back, we’ll welcome him back.”

Esto no terminará por completo con las especulaciones de los 49ers, ya que Brady ahora será agente libre en 2023 y podría firmar con San Francisco la próxima temporada baja si así lo desea. A Brady todavía le queda una temporada más en su contrato actual con los Bucs. Durante el NFL Combine, el gerente general de los Bucs, Jason Licht, insinuó que el retiro de Brady podría no ser un trato hecho.

“Creo que con un Tom Brady, personalmente nunca quiero cerrar la puerta por completo”, dijo Licht a los medios el primero de marzo. “Ahora, no tengo ninguna información que sugiera que va a regresar. Soy muy amigo de él, hablamos, no hemos hablado de eso. No quiero aplicar ninguna presión, en ese sentido en este momento. Es Tom Brady, si un Tom Brady quiere volver, le daremos la bienvenida”.

Brady Is Back to Being a Recruiter for the Bucs

The timing of Brady’s announcement is not by accident as free agent meetings begin on Monday, March 14 while the league year starts on Wednesday, March 16. ESPN’s Adam Schefter noted that Brady is sending a clear message to the Buccaneers free agents and is back to being the team’s lead recruiter.

“By announcing his decision to return to Tampa tonight, Tom Brady sends a message to the 24 Buccaneers free agents who could have begun entering into agreements with other teams at noon Monday,” Schefter tweeted.

Esto no terminará por completo con las especulaciones de los 49ers, ya que Brady ahora será agente libre en 2023 y podría firmar con San Francisco la próxima temporada baja si así lo desea. A Brady todavía le queda una temporada más en su contrato actual con los Bucs.

Durante el NFL Combine, el gerente general de los Bucs, Jason Licht, insinuó que el retiro de Brady podría no ser un trato hecho. “Creo que con un Tom Brady, personalmente nunca quiero cerrar la puerta por completo”, dijo Licht a los periodistas el 1 de marzo. “Ahora, no tengo ninguna información que sugiera que va a regresar. Soy muy amigo de él, hablamos, no hemos hablado de eso. No quiero aplicar ninguna presión, en ese sentido en este momento. Es Tom Brady, si un Tom Brady quiere volver, le daremos la bienvenida”.

Brady está de vuelta reclutando para los Bucs

El momento del anuncio de Brady no es accidental, ya que las reuniones de agentes libres comienzan el lunes 14 de marzo, mientras que el año de la liga comienza el miércoles 16 de marzo. Adam Schefter de ESPN señaló que Brady está enviando un mensaje claro a los agentes libres de los Buccaneers y está de regreso ser el reclutador principal del equipo.

“Al anunciar su decisión de regresar a Tampa esta noche, Tom Brady envía un mensaje a los 24 agentes libres de los Buccaneers que podrían haber comenzado a firmar acuerdos con otros equipos el mediodía del lunes”, tuiteó Schefter.

Después del anuncio de Brady, el entrenador en jefe de los Buccaneers, Bruce Arians, admitió que el equipo tendrá una mejor oportunidad de retener a sus propios jugadores clave en la agencia libre con el regreso del mariscal de campo estrella.

“Cuando se le preguntó si el regreso de Brady afectará la capacidad de los Bucs para retener a sus propios agentes libres, el entrenador Bruce Arians me dijo: ‘Oh, sí, a los muchachos les encanta jugar con él’”, detalló Rick Stroud de Tampa Bay Times en Twitter.

LEER MÁS: [VIDEO] Tom Brady comparte este emotivo video sobre su trayectoria