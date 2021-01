Duncan Robinson rompe brutal récord en la NBA

Hay una razón por la que el nombre de Duncan Robinson sigue apareciendo en posibles rumores de traspasos. El francotirador de 26 años ha estado acumulando números históricos, tal vez mejores de lo que la gente que no sigue a los Miami Heat piense.

Robinson anotó 16 puntos el miércoles por la noche con 5 de 11 en tiros de 3. El jugador de tercer año hizo historia en la NBA contra los Boston Celtics al convertirse en el jugador más rápido en anotar 300 triples en su carrera. Logró la hazaña en solo 95 partidos, pasando por delante de los All-Stars Luka Doncic y Damien Lillard, quienes lo hicieron en 117 partidos. Está en un 41,7% de acierto de temporada.

“Llevo diciéndolo desde hace mucho tiempo, es uno de los mejores tiradores de este planeta”, dijo el entrenador de los Miami Heat, Erik Spoelstra, el octubre pasado, a través de Heat Nation. “Él se ha puesto a trabajar. Está sudando. Lo han puesto en la rutina. Él tiene hambre. Está impulsado. Es ambicioso. Es un jugador de los Miami Heat. Este tiro de tres puntos no llega por accidente. Hay muchas horas detrás que nadie ve.”

Tras muchas pruebas en el quinteto inicial, Kelly Olynyk pareció darles a los Heat una chispa en el puesto de ala-pívot junto con el magullado pivot Bam Adebayo. Sin embargo, Miami está destinado a seguir mezclando la rotación.

