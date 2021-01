Amenazas de muerte a LeBron James: “Le dispararé en la cabeza en un tiempo muerto”

La superestrella de Los Angeles Lakers, LeBron James, fue el blanco de una publicación viral en las redes sociales el martes por la noche en la que recibía amenazas de muerte.

La publicación tuvo mucha repercusión porque era muy grave y muy directa:

“El jueves 19 de febrero iré a un partido de los Nets vs Lakers. Cogeré esta pistola que se muestra en la imagen dispararé a LeBron James en la cabeza durante un tiempo muerto. Has sido advertido, @kingjames”.

La cuenta ahora ha sido eliminada, pero contaba con casi 2,000 seguidores antes de ser desactivada. Cabe señalar que los Lakers y Nets actualmente no permiten que los fans entren en sus partidos, tal y como establece el protocolo de la NBA.

Después de que la publicación comenzara a circular, el usuario emitió una disculpa, lamentando la repercusión que había recibido la publicación.

“Me gustaría disculparme públicamente por amenazar a LeBron… ERA UNA BROMA”, escribió el usuario. “Me he dado cuenta de que cosas como estas no son bromas y pueden tomarse muy en serio. Todos pueden odiarme todo lo que quieran, pero realmente me disculpo y si pudiera retroceder en el tiempo y pensar antes de publicar algo así, lo haría”.

LeBron James, acostumbrado a ser amenazado

James es una de las celebridades más populares del planeta y ha estado en el centro de atención desde que era un adolescente, por lo que no es ajeno a lidiar con las amenazas.

Apenas el mes pasado, la familia James respondió a los rumores de que Bronny James, de 16 años, estaba flirteando con Larsa Pippen, la esposa de 46 años separada de la leyenda de la NBA Scottie Pippen. Las redes sociales se volvieron locas con los chismes, lo que obligó a Savannah James, la madre de Bronny, a abordar el problema en una historia de Instagram:

“Con todo lo que está sucediendo en el mundo en este momento, ESTA es la mierda de la que todos están hablando”, escribió. “Al final del día, todos ustedes están hablando de un menor. No me importa qué tipo de “celebridad” piensen que es. Es un niño”.

LeBron James volvió a publicar el mensaje de su esposa, escribiendo: “Os estáis metiendo con la persona equivocada. Si intervengo, no será bonito.”

LeBron James se moja siempre al hablar sobre temas sociales

James no tiene miedo de hablar sobre temas sociales, lo que a veces lo pone en la mira de sus críticos.

James emitió un comunicado el martes después de la victoria de los Lakers en Memphis con respecto a la decisión anunciada por el fiscal de distrito del condado de Kenosha, Michael Graveley, de que no se presentarán cargos contra el oficial de policía que disparó contra Jacob Blake.

“Escuchar lo que sucedió hoy en Kenosha fue un golpe al corazón y al estómago”, dijo James a los periodistas. “No solo para esa comunidad, sino para nosotros y para cada persona negra que ha sido parte de este proceso y ha sufrido esto durante tanto tiempo. No solo en la comunidad negra, sino también en la comunidad blanca que ven cosas como esta.. (…) Sentimos pena por su familia y esa comunidad en sí. Queremos algo mejor. Creemos que podemos conseguirlo”.

James ha sido una fuerza para el cambio fuera de la cancha de baloncesto. En particular, ayudó a crear “More Than a Vote”, una organización sin fines de lucro dedicada a apoyar y empoderar a los votantes negros, y abrió la “I Promise School”, una escuela pública en su natal Akron, Ohio, para estudiantes en riesgo de exclusión.