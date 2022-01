El revelador reconocimiento de Mac Jones tras la paliza contra los Bills

Los Buffalo Bills no dejaron dudas al declararse el mejor equipo en la AFC Este y una amenaza legítima para alcanzar el Super Bowl 2022 durante su partido de local el sábado 15 de enero por la noche.

Buffalo se llevó un partido decisivo contra sus acérrimos rivales, los New England Patriots por el desparejo resultado de 47-17. El quarterback de New England, Mac Jones, pareció un jugador en su primera postemporada entre el ruido del público de visitante en Buffalo y las heladas temperaturas, lo que condujo a cierta ineficacia.

Tras un fuerte tiro en el comienzo que terminó con una intercepción en la zona de anotación por parte del safety de los Bills Micah Hyde, Jones y el ataque de los Patriots apenas lograron reunir tres puntos en la primera mitad. Agregaron dos touchdowns sin demasiada importancia en la segunda mitad, pero nada pudo detener la arremetida de Buffalo.

Tras el partido, Jones se encontró con los medios para hablar acerca de su desempeño en su primer partido de los playoffs.

Jones: ‘Fui un novato y jugué como tal por momentos’

Jones no merece cargar con toda la culpa por las fallas de los Patriots. De hecho, la mayoría de los señalamientos deberían ser dirigidos a la defensa, que fue espantosa contra los Bills.

Sin embargo, así como a veces los quarterbacks reciben más crédito del que merecen, también cargan con la culpa más de lo que merecen. Jones, tal como lo ha hecho la temporada entera, no intentó desligarse de la responsabilidad.

“Para mí, obviamente, fui un novato y … jugué como tal por momentos y no debí haberlo hecho”, admitió Jones durante su conferencia de prensa post partido. “Puedo jugar mejor, y ese es mi objetivo para esta offseason, avanzar y traer a los chicos conmigo.”

Probablemente Jones fue demasiado duro consigo mismo, pero tuvo el mismo semblante sensible y al borde de las lágrimas que ha tenido durante gran parte de las mayores derrotas del equipo. Eso es algo en lo que necesitará trabajar la próxima temporada.

Perder no se siente bien y nadie quiere a un jugador o a un líder en su equipo a quien no le moleste perder. Sin embargo, los líderes más sólidos normalmente tienen un mejor manejo de su lenguaje corporal tras una derrota.

Cómo perdieron el partido los Patriots

La defensa de los Patriots fue terrible, permitiéndole a los Bills anotar touchdowns en la totalidad de sus siete posesiones ofensivas.

Según Brett Kollmann de la serie de YouTube “The Film Room”, Buffalo tuvo su primer juego ofensivo perfecto en la historia de la NFL, “Sin patadas de despeje. Sin intercepciones. Sin balones sueltos perdidos. Todos los touchdowns en cada serie hasta poner rodilla en tierra para dar por terminado el partido.”

New England necesitaba un comienzo sólido, y eso no sucedió, con el equipo abajo por 14-0 al final del primer cuarto. Los Patriots necesitaban establecer un juego terrestre. No lograron eclipsar la marca de 125 yardas, que había sido un número mágico para el equipo esta temporada.

Los Patriots perdieron el balón en dos oportunidades, lo que ha sido una píldora venenosa para New England. La combinación de todas esas cosas fue la receta para una paliza por 30 puntos en el prime time.

