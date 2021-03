Real Sociedad vs FC Barcelona: Hora y Cómo ver el Live Stream

El FC Barcelona quiere conseguir un buen resultado en su visita a la Real Sociedad para seguir en la pelea por LaLiga.

Tras la reciente eliminación en Octavos de Final de la Champions League ante PSG, el equipo dirigido por Ronald Koeman tiene como gran objetivo el campeonato local, para eso debe conseguir los tres puntos en su visita a Anoeta.

“Siempre he dicho que hay mucha Liga. Siempre es dificilísimo para cualquier equipo aguantar. Después de los puntos que hemos perdido, creo que hemos reaccionado bien. El equipo está bien y confiado en que podemos luchar. No podemos perder más puntos porque ya hemos perdido bastantes”, expresó Ronald Koeman sobre las chances de dar pelea en el certamen local.

“Últimamente hemos estado muy cerca, en el último partido también estuvimos cerca de ganarles, nos falta acertar. Me preocupa como estemos nosotros, como afrontemos nosotros el partido del domingo y es a lo que más prioridad le doy porque, si estamos bien, estaremos más cerca de competir y ganar, de poder llevar bien a la final”, ha advertido Imanol Aguacil, entrenador de la Real Sociedad.

¿Se pueden ilusionar con el doblete?

“El equipo ha crecido muchísimo. Nos hemos plantado en una final de Copa con una gran remontada y en Liga estamos ahí. ¿El doblete? Nosotros, está claro, no renunciamos a nada”, expresó Jordi Alba en respuesta a esa pregunta.

Además agregó que no deberían hablar constantemente de Messi: “En el vestuario no hablamos de ese tema. Mi ilusión es que se quede. Es una persona que ama al club, que vino de pequeño y se siente un culé más.Ya comunicará su decisión cuando sea. No creo que sea bueno hablar cada día de Messi”.

Messi podría volver a jugar con Neymar

🔥💣 “Neymar jugará con Messi, pero en el Barça” 💬 André Cury, ex agente de Neymar y hombre de confianza del Barça durante años en el mercado brasileñohttps://t.co/qNbNc1WgyJ pic.twitter.com/46foijxEzF — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) March 19, 2021

Andre Cury, ex representante de Neymar y ojeador del Barcelona durante 10 años, sorprendió al hablar del futuro del astro brasileño.

“Neymar tiene las puertas abiertas del Barcelona, los culés saben que se equivocó e incluso él mismo lo reconoció tiempo después. Yo estuve diez años en Barcelona, conozco cada rincón de la ciudad. Yo sería muy feliz de que Neymar vaya al Barcelona”, afirmó.

A pesar de que el atacante del PSG se encuentra muy feliz en el club parisino, no se descarta que pueda regresar a vestir la camiseta del club culé y menos tras estas declaraciones de Cury.

Este partido lo puedes disfrutar a través de estos canales en todo el suelo estadounidense este domingo 21 de marzo desde las 4PM ET, 1PM PT.

BeIN SPORTS y beIN SPORTS en Español son dos de más de 95 canales de TV en vivo incluido en el paquete principal de FuboTV, que viene con una prueba gratuita de siete días:

Comience su prueba gratuita de FuboTV

Una vez que se haya registrado para su prueba gratuita de FuboTV, puede ver una transmisión en vivo (transmisión en inglés o español) en su computadora a través del sitio web de FuboTV, o en su teléfono (compatible con Android y iPhone), tableta, Roku, Apple TV, Amazon Fire TV, Chromecast u otro dispositivo compatible a través de la aplicación FuboTV.

Si no puede ver en vivo, FuboTV viene con 30 horas de DVR en la nube (con la capacidad de actualizar a 500 horas), así como una función de “Retroceso de 72 horas”, que le permite ver el partido hasta tres días después de que salga al aire, incluso si no lo graba.

Es un servicio de streaming que transmite eventos y canales deportivos online, en vivo y VOD. A través de una suscripción mensual podrás acceder al mejor contenido deportivo en tus pantallas y dispositivos favoritos.

El contenido de Fanatiz varía según tu ubicación geográfica. Dependiendo de ello, puedes acceder a ligas y canales deportivos como: LaLiga de España, Copa Libertadores, Copa Sudamericana y más a través de beIN SPORTS; Superliga Argentina, Copa Argentina, TyC Sports Internacional, partidos de las ligas de Francia, Portugal, Perú, Colombia y Ecuador; RCN Nuestra Tele, Perú Mágico, Real Madrid TV, Sevilla TV y más. Recuerda chequear la disponibilidad en tu región antes de contratar el servicio.

Fanatiz brinda el precio más competitivo para disfrutar tus competencias favoritas. Tanto el precio como los contenidos disponibles varían según tu ubicación geográfica. Por eso te recordamos chequearlos antes de contratar el servicio.

Para suscribirte a Fanatiz

Sling TV ofrece varios paquetes y complementos diferentes, muchos de los cuales incluyen beIN SPORTS y/o beIN SPORTS en Español. Sling es el servicio de transmisión más barato con beIN Sports si planeas mantenerlo a largo plazo.

Los paquetes “Sling Orange + Sports Extra” (49 canales) y “Sling Blue + Sports Extra” (58 canales) incluyen beIn SPORTS y cada uno cuesta $30 durante el primer mes ($40 por mes después de eso):

Sling TV

El paquete “World Sports” (siete canales) incluye beIN SPORTS y cuesta $10 por mes o $60 por un año:

Sling TV World Sports

El paquete “Best of Spanish” (23 canales) incluye beIN SPORTS en Español y beIN SPORTS Connect. Cuesta $10 por mes:

Sling TV Best of Spanish

Una vez registrado en Sling TV, puede ver una transmisión en vivo en su computadora a través del sitio web de Sling TV, o en su teléfono (compatible con Android y iPhone), tableta, Roku, Apple TV, Amazon Fire TV, Chromecast, Xbox One u otro dispositivo de transmisión a través de la aplicación Sling TV.

