Real Madrid vs Liverpool: Hora y cómo ver el Live Stream

Real Madrid y Liverpool vuelven a verse las caras en la Champions League, esta vez en busca de un lugar en la semifinal del torneo más importante del Viejo Continente.

El equipo de la capital española, el más ganador del certamen de la UEFA con 13 títulos, enfrenta al conjunto inglés, equipo que obtuvo La Orejona en 6 oportunidades y se verán la cara después de enfrentarse en la final 2017-18 en la que Real Madrid se quedó con la gloria absoluta. “Nosotros no pensamos en el pasado. El pasado ya pasó. Son partidos diferentes y el partido lo preparamos de otra manera”, expresó Zinedine Zidane en la rueda de prensa previa al partido.

Sobre el Liverpool dijo: “Es un equipo muy fuerte, muy sólido… Los tres de arriba sabemos lo que son, tienen una efectividad muy importante. Pero estamos atentos a todo”.

Sobre las bajas del poderoso equipo de la Premier League: “No sé si es una debilidad, porque tienen otros ugadores. Nosotros también tenemos bajas, pero la fuerza está en el equipo. Siempre faltan jugadores, pero la fuerza es el equipo. En nuestro caso es así”.

🎙️Le preguntan a Klopp sobre ser algún día el entrenador del @realmadrid

"Al final de mi carrera, si tuviera sólo 3 clubes, no es tan malo, ¿eh? No me arrepentiría. Cuando viajamos en avión me arrepiento de no vivir aquí. El clima es mucho mejor aquí. Es una bendición". pic.twitter.com/XvfvbtlFKr

