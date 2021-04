Real Madrid vs Chelsea: Hora y cómo ver el Live Stream

El Real Madrid y Chelsea abren las semifinales de la Champions League en el Alfredo Di Stéfano. Aquí lo puedes ver en vivo.

“No lo creo, porque al final el presente es el presente. El Chelsea es un equipo que ha hecho su trabajo en la Champions y es una semifinal merecida para el Chelsea y para el Real Madrid. Es un partido diferente y el Chelsea es un equipo con mucha experiencia también”, expresó Zinedine Zidane en la rueda de prensa previa al partido.

👔 Zidane: "Lo que queremos es hacer un buen partido."#UCL pic.twitter.com/fAg4jisvjl — Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 26, 2021

Esto dijo de la defensa del Chelsea: “Es una semifinal y va a ser un partido complicado. Yo creo que va a ser un equipo que ataca y defiende. Tenemos que estar atentos, defender bien y a la hora de crear ocasiones, hacerlo como en muchas ocasiones. Necesitamos a la mejor versión de nuestro equipo para hacer daño al Chelsea”.

Sobre la pelea en LaLiga y la Champions: “Nosotros no vamos a elegir. Estamos vivos en las dos competiciones. Hemos tenido muchas dificultades y hemos levantado las cosas. Nos falta un mes de competición y vamos a competir hasta el final pase lo que pase. Claro que vamos atener dificultades, como ante el Betis, pero como todos los equipos. Lo que nos anima es darlo todo en el campo y no pensamos que no va a ser posible”.

Por su parte, Thomas Tuchel, DT del equipo inglés dijo: “Tienen mucha experiencia en esta competición y tenemos que jugar con mucha confianza y esfuerzo. Ya hemos logrado mucho pero queremos sacar dos buenos resultados”.

Our 24-man squad for #RMACHE has been confirmed! 🤝 — Chelsea FC (@ChelseaFC) April 26, 2021

¿Le tiene miedo al Madrid?: “No creo que sea fácil medirse al Chelsea. Lógicamente el Madrid tiene su historia pero tenemos confianza en lo que podemos hacer nosotros”.

Hazard se mide ante su exequipo

El astro belga, recuperado de su lesión, ídolo absoluto del equipo de Stamford Bridge fue confirmado por Zidane en la lista de concentrados para le trascendental partido que podría depositar nuevamente al conjunto blanco en una final del máximo torneo del Viejo Continente.

Hazard fichó por el Chelsea en verano de 2012 procedente del Lille de Francia a cambio de 35 millones de euros. Con el conjunto que milita en la Premier League disputó 352 partidos, marcó 110 goles y dio 92 asistencias.

Vinícius Jr elogió a Zidane

El atacante brasileño está viviendo su mejor momento con la camiseta del Real Madrid y sabe que mucho se lo debe a la confianza que le depositó el DT galo desde sus inicios.

“Aprendo de él cada día, en cada sesión de entrenamiento. Fue un gran jugador y es un gran entrenador. Hace todo lo posible para que nos sintamos bien, no sólo en el campo sino también en casa; pregunta mucho por nuestra familia. Si estoy bien en casa, seguro que estaré bien aquí. También me da mucha confianza, y aprendo todo tipo de cosas en el campo. En cuanto a la táctica, fue uno de los entrenadores que más me empujó a hacer cosas, y ahora las hago con mucha naturalidad y tranquilidad”, confesó Vini.

Este partido lo puedes disfrutar a través de estos canales en todo el suelo estadounidense este martes 27 de abril desde las 3PM ET, 12PM PT.

La señal cuenta con más de 95 canales de TV en vivo incluido en el paquete principal de FuboTV, que viene con una prueba gratuita de siete días:

Comience su prueba gratuita de FuboTV

Una vez que se haya registrado para su prueba gratuita de FuboTV, puede ver una transmisión en vivo (en inglés o español) en su computadora a través del sitio web de FuboTV, o en su teléfono (compatible con Android y iPhone), tableta, Roku, Apple TV, Amazon Fire TV, Chromecast u otro dispositivo compatible a través de la aplicación FuboTV.

Si no puede ver en vivo, FuboTV viene con 30 horas de DVR en la nube (con la capacidad de actualizar a 500 horas), así como una función de “Retroceso de 72 horas”, que le permite ver el partido hasta tres días después de que salga al aire, incluso si no lo graba.

La Champions en CBS

CBS tiene una prueba gratuita los primeros días y luego tiene un costo que empieza en $5.99 por mes.

No te pierdas el torneo más importante del Viejo Continente, ¿Quién se quedará con la Orejona 2021/22?

Sigue Real Madrid AhoraMismo en Facebook Sigue FC Barcelona AhoraMismo en Facebook Sigue a AhoraMismo en Instagram

LEER MÁS: Pep Guardiola confirma por error el próximo fichaje del Barcelona