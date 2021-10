Real Madrid vs Osasuna: Hora y Cómo ver el Live Stream

Tras su triunfo en El Clásico, el Real Madrid busca una nueva victoria ante el Osasuna. Aquí lo puedes ver en vivo.

El equipo dirigido técnicamente por Carlo Ancelotti está dando pelea en LaLiga y en la Champions League y quiere seguir con su andar positivo.

“Osasuna es un equipo bueno, que tiene una buena dinámica, que juega fútbol intenso, que defiende bien… Es peligroso en el área rival y la clasificación habla claro. Puede ser un partido complicado”, expresó Ancelotti en la rueda de prensa previa al partido.

Sobre Hazard: “Puede jugar en 4-3-3 por la izquierda o en 4-4-2 arriba o detrás del punto. Está listo para jugar, pero el problema es que hay un entrenador que prefiere otro jugador”.

“Es una falta de respeto por la persona, no por el entrenador. Koeman no es un entrenador, es una persona que trabaja como entrenador. No es un problema de fútbol, sino de la sociedad, de mala educación”, expuso sobre el entrenador del FC Barcelona.

Jovic vuelve a una convocatoria

El Real Madrid dio a conocer a los citados para el choque ante el Osasuna en la que la gran sorpresa es el regreso de Luka Jovic al primer equipo, mientras que Isco sigue fuera.

📋✅ ¡Nuestros convocados para el #RealMadridOsasuna! pic.twitter.com/EEsVdK47dH — Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 26, 2021 Porteros: Courtois, Lunin y Toni Fuidas. Defensas: Carvajal, Militao, Alaba, Vallejo, Nacho, Marcelo, Mendy y Lucas Vázquez. Mediocamistas: Kroos, Modric, Casemiro, Camavinga y Blanco. Delanteros: Hazard, Benzema, Asensio, Vinicius, Rodrygo, Jovic y Mariano.

Nadal quiere que el Balón de Oro se lo den a Benzema

Mi admiración como jugador, el compromiso con el deporte y profesionalidad a su edad. Suerte y mi apoyo para el balón de oro de 2021 @Benzema #balondeorobenzema #balondor #balondeoro — Rafa Nadal (@RafaelNadal) October 26, 2021

Cuando la discusión parece tener a Lionel Messi, Robert Lewandowski y Karim Benzema como los principales candidatos para quedarse con el máximo galardón que se le da un futbolista, el ex número 1 del mundo, Rafael Nadal dejó su opinión.

“Mi admiración como jugador, el compromiso con el deporte y profesionalidad a su edad. Suerte y mi apoyo para el balón de oro de 2021, Benzema”, escribió Rafa Nadal, subiéndose al apoyo de otros deportistas y, sobre todo, de los jugadores del Real Madrid”, expuso Rafa.

