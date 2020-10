Días antes del Clásico el Real Madrid vuelve a perder

El Real Madrid no alza vuelo. En la tarde de este miércoles, el Real Madrid vivió la primera derrota en su camino por la ‘orejona’ en esta nueva edición de UEFA Champions League. El más veces campeón de Europa no pudo en condición de local en el Estadio Alfredo Di Stefano de Valdebebas y perdió 2-3 ante el Shakhtar Donetsk, que llegó con ocho bajas a este partido en donde, la primera parte del Madrid es para el olvido, ya que los dirigidos por Zinedine Zidane, mostraron, lo que sería por ahora, la peor versión bajo el mando del francés.

Con goles de Tetê al minuto 29’ de la primera parte, luego un gol encontra del francés Raphael Varane a los 33’ y Salomon al 42’, los merengues no pudieron revetir este resultado, ni quedarse con los tres puntos, aunque lo intentaron, gracias a los goles Luka Modric, al minuto 54’ con un golazo desde media distancia y luego un brillante Vinicius Jr, que ingresó al segundo tiempo, y con tan solo 14 segundos en cancha, marcó el segundo gol de Real Madrid al minuto 59’. A pesar de esto, no les alcanzó y terminaron perdiendo en su debut, con un Sergio Ramos mirando el desastre desde la grada.

La autocrítica de Luka Modric

Luego de perder en Liga española ante el Cádiz y hoy en la primera jornada del grupo B de Champions League, el centrocampista croata Luka Modric se mostró autocrítico y declaró en zona mixta que el equipo no había estado a la altura de una competición como la Liga de Campeones.

“En el primer tiempo no estuvimos a la altura de la competición, intentamos mejorar y mejoramos, pero no llegó para empatar o ganar el partido. Ahora a mejorar. Nos faltó un poco de confianza, sobre todo en el primer tiempo. Tenemos que seguir, viene rápido el próximo partido y tenemos que ser mejores”, dijo Modric a la televisión Movistar Liga de Campeones.

Respecto al Clásico de Liga de España, de este próximo fin de semana, Modric aseguró que “es bueno que llegue el próximo partido, que es el Clásico. Tenemos que confiar en nosotros. No nos hemos olvidado de jugar al fútbol, podemos hacer un buen partido. El Clásico es siempre un partido diferente y seguro que vamos a estar al nivel. Ha sido una derrota dura para nosotros, pero queda mucho y vamos a mejorar”. Concluyó.

A continuación, puede ver las declaraciones de Luka Modric

Luka Modric: "No estuvimos a la altura de competición" | Real Madrid 2 – 3 Shakhtar DonetskLuka Modric | Real Madrid 2 – 3 Shakhtar Donetsk #Modric #LukaModric #RealMadridShakhtar 2020-10-21T20:27:04Z

Zidane: “El responsable soy yo”

Por su parte, el entrenador Zinedine Zidane, se volvió a responsabilizar de esta derrota, luego de que el pasado fin de semana, en la derrota ante el Cádiz, se responsabilizó de esta, y ahora volvió hacerlo.

“Yo soy el responsable. Como la primera parte ha sido negativa para mi equipo, algo no he hecho bien. No estamos contentos con la derrota, pero no vamos a bajar los brazos. Esto acaba de empezar. Estamos todos juntos porque esto se saca adelante todos juntos”. Dijo Zidane en conferencia de prensa luego del partido.

Además, el entrenador mostró su disgusto con lo jugadores, y afirmó que había sido un muy mal partido. “Me disgusto por los jugadores. Pero es verdad que es un mal partido y no se lo merecen. Hay que pensar que hoy es gris y mañana va a salir el sol. Estoy positivo, creo en esta plantilla y creo que vamos a sacar esto adelante”. Concluyó.

A continuación, puede ver las declaraciones de Zidane

Rueda de prensa de ZIDANE post Real Madrid 2-3 Shakhtar Donetsk (21/10/2020)Rueda de prensa Champions de ZIDANE (21/10/202) post Real Madrid 2 FC Shakhtar Donetsk 3 Group stage – Group B. Miércoles 21 de Octubre, Estadio Alfredo Di Stefano – Madrid, 18:55 Movistar Liga de Campeones (opción de audio de Realmadrid TV) #RealMadridShakhtar, @FCShakhtar Video de la conferencia de prensa completa y en HD de ZIDANE… 2020-10-21T20:03:39Z

Varane que marcó autogol también se pronunció

El francés Raphael Varane, que marcó un autogol al minuto 33’ de partido, también hizo autocrítica afirmando que “es un momento difícil, creo que a nivel colectivo no hemos jugado como queríamos, queríamos presionar arriba y jugar en campo contrario y evitar los contragolpes del rival, pero no lo hemos conseguido. No hemos jugado vertical para hacer daño al rival y defensivamente estábamos un poco descolocados, nos ha faltado presionar juntos. Es un momento difícil para el equipo, pero tenemos un partido importantísimo dentro de tres días y pensamos ganar”, dijo en Movistar +.

A continuación, puede ver el resumen completo del partido de hoy

Real Madrid vs Shakhtar Donetsk 2-3 – All Gоals & Extеndеd Hіghlіghts – 21/10/2020 HDReal Madrid vs Shakhtar Donetsk 2-3 – All Gоals & Extеndеd Hіghlіghts – 21/10/2020 HD 2020-10-21T19:05:21Z

El próximo partido del Madrid

Quedan tan solo tres días para que el Real Madrid viajará a Barcelona para enfrentar al FC Barcelona por el Clásico que paraliza el mundo. Este partido se jugará a las 3:00 p.m. hora local de España, 10:00 a.m. de Estados Unidos.

Para este encuentro, ambos equipos llegan de perder en Liga de España, pero el Barcelona goleó 5-1 al Ferencvaros en Champions League, y el Madrid perdió ante el Shakhtar Donetsk.

LEER MÁS: Kim Kardashian celebra sus 40 primaveras