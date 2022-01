Real Federación Española decidió lo que hará para partido de Copa del Rey: ¿Se jugará Betis y Sevilla?

La Copa Del Rey tuvo uno de los enfrentamientos más intrigantes este fin de semana cuando Sevilla y Real Betis se enfrentaron. Como suele ser el Derbi de Sevilla, ofrece mucha emoción y calidad. Desafortunadamente, las emociones se desbordan y el lado feo de esa rivalidad surge de vez en cuando.

Así ocurrió este fin de semana cuando la afición del Betis lanzó una pértiga al césped que golpeó al sevillista Joán Jordan.

Por este motivo, la Federación Española de Fútbol (RFEF) decidió suspender el partido para hacer frente a la situación. La madrugada del domingo, la entidad publicó una decisión sobre lo que buscaban hacer para completar el cotejo.

🚨 RESOLUCIÓN COPA | Medidas adoptadas por el Juez Único de Competiciones sobre el @RealBetis–@SevillaFC. ➡️ Fija la reanudación hoy domingo 16 de enero de 2022 a las 16:00 horas en el Villamarín. ➡️ Determina que tenga lugar a puerta cerrada. ℹ️ https://t.co/QPdjc7EcBV pic.twitter.com/Uxd36UmHaC — RFEF (@rfef) January 16, 2022

Decidieron que debido a las restricciones del calendario, que incluye la próxima ronda de juego, existe la necesidad de poder terminar este partido “lo antes posible”. Es por ello que el partido se jugará a puerta cerrada el domingo a las 16:00 horas (local) en el Estadio Benito Villamarín. Esto también es en un esfuerzo por evitar cualquier calendario conflictivo con la Supercopa de España.





Betis and Sevilla match abandoned, fan throws object onto pitch | Copa del Rey Highlights | ESPN FC Real Betis and Sevilla match was abandoned in the 40th minute after Joan Jordan was hit by an object thrown by a fan in the stands following a spectacular goal from Nabil Fekir. 2022-01-15T23:07:09Z

Comunicado Oficial del Sevilla

El Sevilla emitió un comunicado oficial en la madrugada de este domingo sobre el estado de Joan Jordán, por el que pide “el máximo respeto” tras las acusaciones de algunos jugadores del Betis de que podría haber fingido su mareo tras recibir el impacto de un poste . El futbolista sufre un “trauma craneoencefálico”, según el parte médico oficial de los nervionenses y se ordenará mantener en observación en su domicilio durante 24 horas.

Es el protocolo médico habitual en caso de impactos en la cabeza. El Sevilla también condenó “todos los actos de violencia en el fútbol”, antes de rematar su nota recordando que “Joan Jordán es un profesional íntegro y una persona ejemplar”.

El comunicado íntegro del Sevilla comienza hablando de la “condena del acto violento que ha sufrido hoy Joan Jordán, un acto inaceptable en el mundo del deporte”, tras un acto “cometido por un individuo que no representa a la afición del Real Betis Balompié”. ni a la forma de vivir el fútbol en nuestra ciudad”, añade.

El texto íntegro que sigue a ese título hace referencia al estado del futbolista, el parte médico, la petición de respeto y la condena a la violencia en el deporte.

El Sevilla FC quiere trasladar todo su cariño a Joan Jordán, que afortunadamente, y sin duda eso es lo único importante, se encuentra en casa, tras ser golpeado por un objeto lanzado desde la grada local durante el derbi. Joan dejó a Benito Villamarín sensiblemente aturdido y fue trasladado al hospital, donde fue valorado y se le realizaron una serie de pruebas según protocolo a causa de la conmoción cerebral. El diagnóstico final es traumatismo craneoencefálico y el jugador permanecerá en observación domiciliaria hasta que pase un periodo mínimo de 24 horas sin síntomas alarmantes. El Sevilla FC condena el acto de violencia sufrido hoy por Joan Jordán, un acto inaceptable en el mundo del deporte cometido por un individuo que, por supuesto, no representa a la afición del Real Betis ni a la forma de vivir el fútbol en nuestra ciudad. Asimismo, el club exige el máximo respeto a la figura de Joan Jordán, un profesional íntegro y una persona ejemplar que ha sufrido un atentado cobarde.

