RB Leipzig vs PSG: Hora y cómo ver el Live Stream

El PSG, sin Lionel Messi, buscará un buen resultado ante el RB Leipzig de Alemania por una nueva presentación de la UEFA Champions League. Aquí lo puedes ver en vivo.

Con la ausencia confirmada de Messi, el equipo de la capital francesa buscará un buen resultado en su visita a tierras teutonas para acercarse a los Octavos de Final del torneo más importante del Viejo Continente.

“Esperemos que la evolución de Messi sea buena y pueda estar lo antes posible con el grupo. Más allá de eso no puedo decir. El equipo lleva bien, con confianza, pero sabiendo de la responsabilidad y la obligación de ganar el partido. Y, obviamente, a partir de ganar, seguir en ese camino que estamos para mejorar bajo las circunstancias que estamos, adaptándonos y, bueno, buscando resultados y funcionamiento. Esa es la realidad del equipo”, expresó Mauricio Pochettino en la rueda de prensa previa al partido.

Sobre el uso del sistema con tres centrales: “Yo creo que los sistemas son puntos de referencia. Son dibujos donde no hay dinamismo. Son figuras estáticas. Por eso nos gusta hablar de animación. Nosotros, para que ustedes comprendan, en nuestra animación, muchas veces animamos nuestro juego con una línea de tres, a veces con línea de cuatro. Cambiar de posición a los jugadores para no dar referencias. A veces podemos tener cuatro defensas, a veces tres, a veces con laterales bajos y altos… El fútbol tiene cierta complejidad en la cual esa es nuestra filosofía. Y lo que nos gusta a nosotros, es que esa comprensión del juego necesita un tiempo. Como sistema fijo, puede ser que podamos comenzar alguna vez con tres defensas. Pero yo creo que los sistemas dependen mucho del juego, de la altura donde el bloque se encuentra. Me decía un entrenador muy experimentado con el que me formé, el sistema depende de las alturas del juego, depende de cómo se haga la foto con el dron. Esperemos encontrar una flexibilidad lo antes posible y seguiremos trabajando en esa línea”.

De Mbappé: “Yo siempre lo veo bien a Kylian. Quizá es la forma en la que veo a mis jugadores. Lo veo siempre bien, lo veo siempre con una buena motivación, con ganas de ayudar al equipo y de hacer su trabajo. Ya sabemos que los rendimientos muchas veces pueden ser mejores que otras, pero Mbappé siempre está con una gran disposición”.

Leo Messi encendió las alarmas

Tras ser sustituido en el medio tiempo del último partido de la Ligue1 ante el Lille, comenzaron las especulaciones sobre una posible lesión del atacante argentino en su rodilla.

El club francés lo desafectó del partido ante el Leipzig y dio un parte médico sobre su estado de salud: Lionel Messi tiene molestias en los isquiotibiales del lado izquierdo y dolor en la rodilla tras una contusión.

Las críticas siguen lloviendo al PSG

🗣 #LoMásLeído | Leonardo estalla por las críticas al PSG en Francia: "Estáis jugando a lo que quiere la prensa española" https://t.co/CY5GCCCCk7 pic.twitter.com/pNf8HtbYj2 — El Bernabéu (@elbernabeucom) October 31, 2021

El director deportivo, el brasileño Leonardo se expresó delante de los micrófonos sobre las duras críticas que recibe el plantel y cuerpo técnico por el nivel mostrado en lo que va de la temporada: “Se puede decir que no somos buenos, pero se está empezando a ir demasiado lejos. Decir que el entrenador no entiende de fútbol, que nació ayer… Que los grandes jugadores que hemos llevado apestan. Hay gente que quiere quedar bien hablando del PSG, es una promoción personal. No jugamos como queremos. Pero tenemos diez victorias, un empate y una derrota.Tenemos una ventaja de diez puntos. Que no jugamos como queremos, vale. Pero estamos en el camino”.

Y por otra parte, su compatriotra, Neymar Jr también dio su punto de vista sobre este tema que aqueja a la afición y medios franceses: “Las críticas son normales. Hace 15 años que juego al fútbol profesional y me da igual. El crítico más importante soy yo. Yo tengo que saber lo que hago en el campo para mi equipo. Los que están fuera no saben lo que pasa dentro, no saben lo que hacemos. Pero no pasa nada, yo sigo igual, el mismo de siempre”, sostuvo.

Este partido lo puedes disfrutar a través de estos canales en todo el suelo estadounidense este miércoles 3 de noviembre desde las 4PM ET, 1PM PT.

La señal cuenta con más de 95 canales de TV en vivo incluido en el paquete principal de FuboTV, que viene con una prueba gratuita de siete días:

Comience su prueba gratuita de FuboTV

Una vez que se haya registrado para su prueba gratuita de FuboTV, puede ver una transmisión en vivo (en inglés o español) en su computadora a través del sitio web de FuboTV, o en su teléfono (compatible con Android y iPhone), tableta, Roku, Apple TV, Amazon Fire TV, Chromecast u otro dispositivo compatible a través de la aplicación FuboTV.

Si no puede ver en vivo, FuboTV viene con 30 horas de DVR en la nube (con la capacidad de actualizar a 500 horas), así como una función de “Retroceso de 72 horas”, que le permite ver el partido hasta tres días después de que salga al aire, incluso si no lo graba.

La Champions en CBS

CBS tiene una prueba gratuita los primeros días y luego tiene un costo que empieza en $5.99 por mes.

No te pierdas el torneo más importante del Viejo Continente, ¿Quién se quedará con la Orejona?

