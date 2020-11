PSG – RB Leipzig: cómo ver el partido gratis en Estados Unidos

Paris Saint Germain y RB Leipzig jugarán este martes 24 de noviembre a las 3:00 PM, Hora del Este, un partido correspondiente a la cuarta jornada de la fase de grupos de la Champions League.

El grupo en el que están, el H, está más igualado de los que se podía prever y los parisinos, recientes finalistas de la competición, están sufriendo mucho para sumar puntos. De hecho, una derrota hoy los dejaría con 3 puntos de 12 posibles y podrían hasta quedar eliminados virtualmente.

PSG se juega la eliminación de Champions ante el RB Leipzig 😱⚽️🏆#UCL https://t.co/MfA4FFVTiC — AS USA (@US_diarioas) November 24, 2020

Como explica Diario AS, hasta el propio técnico del PSG, Thomas Tuchel, no pudo garantizar su continuidad en caso de derrota en la rueda de prensa. Mucho han cambiado las cosas para el PSG en 3 meses. De jugar su primera final de la Champions a luchar para no quedar eliminados en la fase de grupos.

Además, los parisinos tienen cinco bajas confirmadas y dos de posibles. Según Be Soccer, Icardi, Gueye, Draxler, Kehrer y Bernat no jugarán el encuentro, mientras que Marco Verratti y Ander Herrera serán dudas hasta última hora.

A continuación, te mostramos tres modos de poder ver gratis por televisión el PSG – RB Leipzig en Estados Unidos.

