PSG vs FC Barcelona de Champions League: ¿Cómo ver el Live Stream?

Regresa la UEFA Champions League, y este miércoles 10 de marzo, tendremos un encuentro emocionante, entre el París Saint Germain de Mauricio Pochettino que enfrentará en condición de local en el Estadio Parque de los Príncipes al FC Barcelona de España, por el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones. Serie que por el momento va ganando el PSG 4-1. ¿Remontará el Barça?

👉 Qué 4⃣ equipos serán los primeros 𝙘𝙡𝙖𝙨𝙞𝙛𝙞𝙘𝙖𝙙𝙤𝙨 esta semana para los cuartos de final de la #UCL ⁉ pic.twitter.com/5JuHShXJ0z — Liga de Campeones (@LigadeCampeones) March 8, 2021

¿Cómo llegan ambos equipos?

Un partido complicado para los hombres de Ronald Koeman, quienes en el partido de la ida perdiendo en el Camp Nou 1-4 y hay muy pocas probabilidades de que los cátales puedan remontar este resultado, teniendo al frente un equipo tan sólido como el PSG.

Los azulgranas vienen en buena racha luego de remontar 2-0 frente al Sevilla y meterse en la final de la Copa del Rey, y ganando 0-2 ante el Osasuna el pasado fin de semana por la Liga de España, ocupando el segundo lugar con 56 puntos.

Pese a esto, el conjunto catalán llega con la baja de Gerard Piqué y Ronald Araujo, por lo que tendrá que arreglárselas en defensa, si no quiere sufrir en París, y salir humillado en competición Europea.

Por su lado, el PSG tiene la serie más ganada y llega en condición de local con una gran ventaja, luego de la gran actuación de Mbappé en el Camp Nou, autor de tres goles.

En cuanto a la Ligue 1, el pSG solo pudo ganarle por la mínima diferencia al Bordeaux y es segundo en la clasificación con 60 puntos, a dos del líder Lille.

Hay que tener en cuenta que el PSG no podrá contar con Neymar Jr. descartado por lesión, ni con Sergio Rico quien es ausente por temas personales y no tendrá a Moise Kean quien dio positivo por Covid-19.

El PSG y el FC Barcelona se han enfrentado en varias ocasiones, pero el partido más recordado fue cuando ambos se enfrentaron en Champions League el 8 de marzo de 2017 cuando el Barça remontó épicamente 6-1, luego de ir perdiendo la eliminatoria 4-0.

Aquí te dejamos el resumen del partido de ida de Champions League que quedó 1-4:

Barcelona vs PSG 1-4 • All goals & extended highlights 2021Hey Guys here we come With a another great display of football game played between Barcelona vs PSG in the first leg of Champions league round of 16 -2021 Barcelona has been humiliated by only one guy ….Mbappe..who scored a superb hattrick to ensure the match for PSG ………. Barcelona 1 – 4 PSG ……….… 2021-02-17T04:11:34Z

Posibles alineaciones

PSG:Keylor Navas; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa; Paredes, Gueye, Verrati; Di María, Icardi y Mbappé

FC Barcelona:Ter Stegen; Óscar Mingueza, Umtiti/Araújo, Lenglet; Dest, De Jong, Sergio Busquets, Jordi Alba; Pedri; Dembélé y Leo Messi

¿A qué hora juegan PSG vs. Barcelona ?

El encuentro será el día miércoles 10 de marzo a las 15:00 horas del Este, 12:00 horas del pacífico, 14:00 p.m. hora del centro y 13:00 p.m. en Los Ángeles, horario de Estados Unidos.

¿Cómo ver el partido?

El partido por Champions League entre el PSG y el FC Barcelona será transmitido en vivo en Estados Unidos por medio de las siguientes señales: TUDN.com, Univision, TUDN USA, SiriusXM FC, Univision NOW, TUDNxtra, Paramount+, TUDN App y ZonaFutbol de acuerdo a Live Soccer TV.

De igual manera puede disfrutar del encuentro de Champions por medio de FuboTV que cuenta con más de 90 canales de TV, entre ellos, TUDN, TUDNxtra, UniMas, Galavision y más de 100 canales de TV en FuboTV para ver la transmisión en vivo en inglés y español. También puede obtener el paquete de Fubo Latino y disfrutar de todos los partidos. Además, puede obtener siete días gratis de prueba.

Prueba gratis FuboTV

Una vez registrado en la plataforma, puede disfrutar del encuentro en vivo a través del sitio web por medio de su computadora, teléfono celular (Android o iPhone), tableta, Apple TV, y entre otros dispositivos compatibles con la APP.

Recuerde que FuboTV le brinda la opción de grabar el partido y disfrutarlo tres días después de que salga del aire, incluso si no lo graba.

El encuentro de Champions también lo podrá ver por medio de las plataformas digitales de CBS, el cual cuenta con una prueba gratis de siete días.

Prueba gratis CBS

Una vez registrado en CBS All-Access, puede ver todos los partidos de Champions League en vivo en la aplicación de CBS en Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Firestick, Apple TV, Chromecast, Xbox One, PlayStation 4, Samsung Smart TV, Android TV, iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android.

Los suscriptores de Amazon Prime pueden ver todo el contenido de CBS All-Access en el canal Prime CBS All-Access. Puede probar Amazon Prime y CBS Channel sin costo. Recuerde que puede obtener una prueba gratuita.

Prueba gratis Amazon Prime

Una vez registrado en el canal Prime CBS All-Access, puede ver todos los partidos de la Liga de Campeones en vivo a través de la aplicación Amazon Video en Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Firestick, Apple TV, Chromecast, Nvidia Shield, Xiaomi , Echo Show o Echo Spot, Xbox One, PlayStation 4, varios Smart TV, Android TV, iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android.

LEER MÁS: Martin Braithwaite habló sobre Leo Messi ¿Qué dijo?