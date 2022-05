Propuesta traería a Anthony Davis al Miami Heat: ¿Podría llegar?

Vamos al grano y hablemos de lo que es lo más obvio en este tema. Ver al Heat readquirir a Nunn por Lowry solo un año tras haber retirado su oferta calificada como parte del proceso de canje por el seis veces All-Star sería un giro inesperado de los acontecimientos. Por desgracia, el contrato de Lowry es necesario para igualar los salarios.

Además, Lowry se perdió 19 juegos de temporada regular y ha aparecido en menos de la mitad de los juegos de playoffs del Heat mientras lidiaba con una temida lesión en los tejidos blandos. Y entre el favorito que regresa en Nunn y el actual respaldo Gabe Vincent, quien creció a pasos agigantados como base esta temporada, probablemente pueda reemplazar gran parte de la producción del jugador de 36 años a un precio sustancialmente más bajo.

Además, Heat Nation puede tener un montón de amor por Robinson y Yurtseven, pero ninguno de ellos está jugando ningún papel en la búsqueda del título actual de Miami.

Por otro lado, Davis sigue siendo un talento de élite cuando está sano, promediando 23,2 puntos, 9,9 rebotes, 3,1 asistencias, 2,3 tapones y 1,2 robos por partido en 2021-22. En teoría, su emparejamiento con Adebayo haría que el Heat fuera aún más formidable a la defensiva, al tiempo que les daría otra arma de grado A para ayudar a impulsar su ofensiva ocasionalmente caída.

Finalmente, el Heat se ahorró casi $4 millones en el acuerdo la próxima temporada.

¿Cómo se puede beneficiar los Lakers?

Dejando a un lado su situación de salud, Davis es un increíble cuando está en la cancha, su contrato monstruoso, combinado con los de LeBron James y Russell Westbrook, hace que sea casi imposible que Los Ángeles mejore su lista. Y no se equivoquen, esta lista necesita mejoras.

Al apretar el gatillo en este intercambio, los Lakers agregan a alguien que distribuye la cancha. Esto es also que necesitan desesperadamente con Robinson y un base en Lowry que fluye con LeBron y hace que la ofensiva del equipo zumba como Westbrook no pudo o se convierte en un muy activo negociable después de la próxima temporada.

Además, a pesar de que ambos jugadores firmaron acuerdos que van más allá de 2023-24, los Lakers en realidad están liberando dinero a largo plazo al tenerlos en lugar de AD, que ganará $37.9 millones la próxima temporada, $ 40.6 millones el año siguiente y una increíble cifra de $43 millones en 2024-25 (siempre que no ejerza su opción).

Sin embargo, este acuerdo no se trata solo de ahorrar dinero o traer jugadores de apoyo de segundo nivel. Los Lakers también obtienen una muy buena perspectiva en Omer Yurtseven y activos de draft.

Yurtseven no jugó mucho esta temporada para el Heat, pero solo tiene 23 años y, cuando le dieron minutos, jugó increíblemente bien. Durante un período de 10 juegos en diciembre/enero cuando Miami estaba siendo aplastado por COVID-19, promedió 13.6 puntos, 13.9 rebotes y 1.0 robos por partido mientras lanzaba un 54.5% desde el campo y un 50% desde lo profundo.

En definitiva, podría ser una pieza central del equipo en un futuro no muy lejano.

Realmente, las selecciones y los jugadores como Yurtseven son para lo que los Lakers deberían estar en el mercado, a diferencia de los ex All-Stars envejecidos y/o los jugadores pagados en exceso que han traído recientemente.

