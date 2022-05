Propietario de los Raiders habla con Colin Kaepernick y lo ‘aceptaría’ como mariscal

Han pasado seis años desde que Colin Kaepernick jugó por última vez para los San Francisco 49ers, pero las cosas están empezando a mejorar para el QB, especialmente a través de Las Vegas Raiders.

Durante el último mes, Kaepernick ha estado recorriendo el país y entrenando con talentos actuales de la NFL, así como con ex jugadores universitarios y de la NFL. Hasta ahora sus entrenamientos y publicaciones en redes sociales no le han servido de mucho al ex mariscal de campo, pero el propietario de los Raiders, Mark Davis, dice que le daría la bienvenida a Kaepernick a su equipo.

La ex estrella de Nevada Wolfpack no ha jugado desde la temporada 2016, cuando él y otros jugadores de la NFL comenzaron a protestar contra la injusticia racial y la brutalidad policial en los Estados Unidos sentándose y luego arrodillándose durante la reproducción del Himno Nacional.

Ahora, Davis dice que está abierto a fichar al jugador de 34 años si los directivos de su equipo consideran que es el movimiento correcto.

“Creo en Colin Kaepernick”, dijo Davis, según Monte Poole de NBC Sports. “Se merece todas las oportunidades del mundo para convertirse en mariscal de campo en la Liga Nacional de Fútbol Americano. Todavía insisto con eso. Si nuestros entrenadores y el gerente general quieren traerlo o quieren que sea el mariscal de campo de este equipo, lo recibiría con los brazos abiertos.”

El propietario de los Raiders ahora comprende el mensaje de Kaepernick

Además de expresar su apertura para fichar a la ex estrella de los 49ers, Davis también reveló que inicialmente no entendió el proceso de pensamiento detrás de arrodillarse o el mensaje.

Años y conversaciones después, el propietario de los Raiders dice que aprecia el mensaje de Kaepernick y también revela que los dos han mantenido conversaciones.

“Creo que Colin es un ser humano muy incomprendido”, explicó Davis. “Tuve la oportunidad de hablar con él. Realmente nunca conocí a Colin, y no lo entendía. No entendí lo de arrodillarse, lo que eso significaba inicialmente. Con el tiempo, he aprendido un poco más al respecto… Entiendo de dónde venía. Tiene un mensaje para la sociedad en su conjunto.”

Queda por ver si las conversaciones privadas entre Davis y Kaepernick se traducirán o no en un lugar en la plantilla, pero está claro que el propietario de los Raiders está respaldando al mariscal de campo.

Último entrenamiento de ex QB de los 49ers

Como se mencionó anteriormente, Kaepernick ha estado recorriendo los Estados Unidos para entrenar con otros receptores de pases y mostrar más de su estado físico actual. A los 34 años, Kaepernick se encuentra en las etapas finales de su carrera en la NFL, incluso con un descanso de cinco temporadas.

El 14 de abril, Kaepernick compartió un video de él haciendo ejercicio en la Florida, donde se reunió con varios nombres notables de la NFL tanto del pasado como del presente.

“¡Muchas gracias a @God_Son80, @David_Njoku80, @GoldFeetFormula,@BMarshall, @FabianGuerra_86, @_TheDreamIsHere, @Charles_Njoku3, @MichaelVick, @ochocinco, @HOAPerformance, @IAMATHLETEpod y el equipo en el condado de Broward, FL!” Kaepernick escribió.

Jarvis Landry y David Njoku se destacan en términos de jugadores activos, pero Brandon Marshall, Chad “Ochocinco” Johnson y Michael Vick se acercan para observar y ayudar, lo que también genera una interacción genial. Imagínese si esos tres hubieran jugado juntos durante sus años superpuestos en la liga.

