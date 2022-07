Premios ESPY 2022: ¿Cómo verlos en vivo?

Los ESPY 2022, en honor a lo mejor en deportes del año pasado, se transmitirán este miércoles 20 de julio a las 8:00 p.m. Hora del Este/Pacífico en ABC.

Si no tiene cable, aquí hay algunas formas diferentes de ver una transmisión en vivo de los ESPY 2022 en línea:

Puedes ver una transmisión en vivo de ABC y más de 100 canales de TV en vivo en FuboTV, que viene con una prueba gratuita de siete días:

Una vez registrado en FuboTV, puede ver los ESPY 2022 en vivo en la aplicación FuboTV, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X/S, Samsung TV , LG TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de FuboTV.

También puede ver en vivo a través de ESPN.com o la aplicación ESPN. Los eventos en ABC (etiquetados como ESPN3) solo requieren que inicie sesión en un proveedor de servicios de Internet participante (no un proveedor de cable), pero si no tiene eso, puede usar sus credenciales de Fubo para iniciar sesión y mirar.

DirecTV Stream tiene cuatro paquetes de canales diferentes: “Entretenimiento”, “Elección”, “Ultimate” y “Premier”. ABC está incluido en cada uno, pero puede elegir cualquier paquete y cualquier complemento que desee con su prueba gratuita de cinco días:

Una vez registrado en DirecTV Stream, puede ver los ESPY 2022 en vivo en la aplicación DirecTV Stream, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Samsung TV, cualquier dispositivo con Android TV (como un televisor Sony o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de DirecTV Stream.

Puede ver una transmisión en vivo de ABC y más de 65 canales de TV a través de Hulu With Live TV, que no viene con una prueba gratuita pero ahora también incluye acceso a ESPN+ y Disney+:

Una vez que se haya registrado en Hulu With Live TV, puede ver los ESPY 2022 en vivo en la aplicación Hulu, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X/S , PlayStation 4 o 5, Nintendo Switch, Samsung TV, LG TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de Hulu.

Avance de los Premios ESPY 2022

2022 ESPYS PROMO: STEPH CURRY The 2022 ESPYS Presented by Capital One will be hosted by recent NBA Champion and Finals MVP Stephen Curry. The ESPYS will air live on Wednesday, July 20, at 8 p.m. ET / 5 p.m. PT on ABC from Los Angeles. Learn more about the promo on Front Row. 2022-07-19T17:15:54Z

Organizado por la superestrella de la NBA Stephen Curry, los ESPY 2022 reunirán a “las principales celebridades de los deportes y el entretenimiento para celebrar el año pasado en los deportes reconociendo los principales logros deportivos, recordando momentos inolvidables y honrando a los mejores artistas y actuaciones”, según ESPN. presione soltar.

“Tuve el placer de asistir a The ESPYS, pero nunca imaginé que tendría el privilegio de organizar este evento especial. Como alguien que ama la intersección de los deportes y el entretenimiento, espero ofrecer un espectáculo emocionante para los fanáticos mientras celebramos a los atletas que crearon los mejores momentos del año”, dijo Curry en un comunicado.

“Steph ha sido durante mucho tiempo una de las estrellas más brillantes en la constelación deportiva, y estamos encantados de que comparta su pasión por los deportes, su ingenio y su talento ilimitado con The ESPYS”, agregó Rob King, editor ejecutivo general. Contenido de ESPN. “Ya sea brillando en la cancha, interactuando con los fanáticos en las plataformas sociales o demostrando un compromiso con las comunidades a través de diversos actos filantrópicos, es un artista singular que sin duda agregará brillo a nuestra celebración de algunos de los momentos más emocionantes de este año”.

Los presentadores incluyen:

Odell Beckham Jr. (campeón del Super Bowl), Mookie Betts (Los Angeles Dodgers), Maybelle Blair (ex jugadora de la All-American Girls Pro Baseball League), John Boyega (ganador del Globo de Oro, actor y productor, Small Axe), Alison Brie (“Spin Me Round”), Ciara (cantante/compositora ganadora del premio Grammy), Dany García (propietaria y presidenta de XFL), Ryan García (boxeo), Heidi Gardner (“Saturday Night Live”), Jon Hamm (“Top Gun: Maverick”), Lil Rel Howery (“Free Guy”), Lil Wayne (rapero ganador del premio Grammy), Billie Jean King (Tennis Legend), Derek Jeter (Ex MLB All-Star), Dwayne Johnson (“Black Adam”, XFL Owner), Travis Kelce (Kansas City Chiefs), Simu Liu (“Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings”), Aubrey Plaza (“Emily the Criminal”), Megan Rapinoe (OL Reign), Trevante Rhodes (Hulu’s ” Mike”), Aaron Rodgers (MVP de la NFL), Lindsey Vonn (esquí), Hannah Waddingham (“Ted Lasso”), Russell Wilson (Denver Broncos) y más. Los estudiantes atletas de UCLA Maya Brady (softbol) y Kam Brown (fútbol) servirán como presentadores de trofeos.

Otras celebridades programadas para asistir incluyen a Jocelyn Alo (Oklahoma Softball), Liz Cambage (Los Angeles Sparks), Maksim Chmerkovskiy (“Dancing with the Stars”), Skylar Diggins-Smith (Phoenix Mercury, Aaron Donald (Los Angeles Rams), Doug Edert (Baloncesto masculino de St. Peter), Allyson Felix (atletismo), Draymond Green (Golden State Warriors), Eileen Gu (esquí), Madison Hammond (Angel City FC), Tobin Heath (OL Reign), Tyler Herro (Miami Heat ), Katie Ledecky (Natación), Chloe Kim (Snowboard), Cooper Kupp (Los Angeles Rams), Matthew Stafford (Los Angeles Rams), Bryce Young (Alabama Football), más.

El ex campeón de boxeo de peso pesado Vitali Klitschko será honrado con el premio Arthur Ashe Award for Courage. El Sargento Mayor de Comando retirado del Ejército, Gretchen Evans, será honrado con el Premio Pat Tillman por Servicio presentado por MassMutual. El locutor Dick Vitale será honrado con el Premio Jimmy V a la Perseverancia.

Los ESPY 2022 se transmiten en vivo este miércoles 20 de julio a las 8:00 p.m. Horas del Este y del Pacífico en ABC y ESPN.

