El posteo de Instagram y camisa de LeBron James generan controversia ¿qué dijo?

Tras la muerte de George Floyd a manos de policías en Minneapolis el mes de mayo pasado, la estrella de los Lakers publicó una imagen en Instagram. LeBron James publicó la imagen de uno de los policías, Derek Chauvin, arrodillado en la nuca de Floyd al lado de una de Colin Kaepernick cuando jugaba con los San Francisco 49ers, arrodillado antes de un partido en la NFL.

“Este …” decía el texto de la foto, encima de la imagen de Floyd, “… Es por qué.” La implicación es clara. Kaepernick, quien no ha jugado en la NFL desde el 2016, se arrodilló para protestar la violencia policial, la misma violencia en la cual estaba participando Chauvin mientras se apoyaba su rodilla encima a Floyd. James escribió, “¿¡Entiendes AHORA!!??!!?? ¿¿O todavía no lo puedes ver??”

Después de otra semana convulsionada en todo el país, James llegó al partido de los Lakers contra San Antonio el jueves por la noche usando una camiseta que repite su plegaria en todas mayúsculas: “¿ENTIENDES AHORA?”

Poco después, James generó polémica cuando publicó por Instagram que decía: “¡¡No importa qué ocurre, no serás juzgado, visto como loco, encadenados, golpeados, colgados o baleados por el color de tu piel!!!! Las 2 Amerikkkas en las que vivimos.”

LeBron James habló sobre el caso de Jacob Blake esta semana

La camisa era una aparente referencia a la violencia que hubo en el Capitolio el miércoles mientras el congreso se reunía para hacer el conteo de electores de la elección presidencial que confirmaría a Joe Biden como el ganador y presidente del país.

Esa violencia opacó la noticia del día previo cuando se anunció que la fiscalía en el caso de la asalto policial contra Jacob Blake en Kenosha, Wisconsin, no tendrán cargos contra el policía que disparo contra el individuo. Blake terminó paralizado y terminó paralizado. Este inciedente generó una protesta por toda la NBA durante la burbuja en Orlando. En el momento que Blake fue baleado, la temporada casi terminó siendo cancelada por un boicot de jugadores.

“Viendo ese veredicto, Ese fue un golpe al corazón y al estómago,” dijo James. “No es solamente para nosotros pero para cada persona negra que ha sido parte del proceso y han visto todo lo ocurrido durante mucho tiempo. Pero tenemos que continuar siendo fuertes, continuar creyendo en nosotros y seguir empujando por grandes cambios y el bien mayor.”

LeBron James, ¿Propietario de la WNBA?

James estuvo involucrado en un poco de noticias fuera de la cancha durante la última semana cuando los electores de Georgia sacaron a los dos senadores republicanos, Kelly Loeffler y David Perdue, y a favor de los demócratas Jon Ossoff y Raphael Warnock el martes por la noche.

En julio, James y otros atletas y celebridades comenzaron el grupo, “More Than a Vote,” esto para ayudar a que más votantes registrados previo a la elección del 2020 y para proteger a los votantes negros. Georgia fue visto como una de las historias de éxitos.

“Escuchando que mi gente en Georgia salieron de la manera que hicieron, voy a definitivamente conseguir más información al respecto y fueron a votar en Georgia y es comendable,” dijo James el martes por la noche, antes de que se conocieran los resultados finales en Georgia se conocieran. “Es algo que comenzó con ‘More Than a Vote’ y queremos continuar haciendo eso, continuar apoyando acciones como esta y las cosas que ocurrieron hoy.

“Esto ha estado ocurriendo, obviamente. Estoy orgullosa de mi gente que salieron e hicieron lo que hacen mejor, que les oigan, que los vean, ser fuertes e involucrados.”

Para ponerle la cereza al pastel, también hubo esto: James estaba considerando abiertamente si debe comprar al Atlanta Dream, el equipo de la WNBA que tiene como copropietaria a Loeffler. Durante los últimos meses, las jugadores del Dream han expresado su descomformidad con Loeffler, usando camisetas diciendo, “Voten Warnock.”

