¿Poirier quiere matar a Mcgregor en su próxima pelea?: [VIDEO]

A la estrella de la UFC, Dustin “The Diamond” Poirier, se le hizo una pregunta un poco loca durante un podcast la semana pasada sobre su próxima pelea de pago por evento contra la superestrella de UFC Conor McGregor.

Theo Von, un popular comediante podcaster, personalidad de televisión y actor estadounidense, de 40 años le hizo la pregunta más extraña a “The Diamond” Poirier durante una entrevista reciente con el luchador, que esta dando mucho de qué hablar

Von estaba hablando con Poirier sobre McGregor y le preguntó de repente: “¿Lo matarías?”.

Como se pueden imaginar, esa pregunta desencadenó un incómodo momento entre el presentador del podcast y el luchador, en el que el contendiente de peso ligero estadounidense finalmente tuvo que decirle a Von que no planeaba matar a nadie.

That question caught Dustin off guard #UFC257 pic.twitter.com/T2VJykc3wU — Borrachinha Depot (@FullContactMTWF) January 8, 2021

Poirier sijo: “No quiero, eh, yo, eh, quiero decir, no quiero (hacer algo así)”.

Van dijo: “Sí”.

Poirier insistió tajantemente: “No quiero matar a nadie”.

Van contra atacó en su pregunta extraña y afirmó: “Te puedo sentir, hombre”.

Poirier volvió con su postura y afirmó: “Sí, ese no es un objetivo (matar al contendor)”.

Van no contento con la respuesta del peleador siguió: “Sí, eso no es un objetivo. Está bien, eso me gusta. Yo respeto eso, hermano. No quieres ser ese tipo”.

Poirier se mantuvo y mencionó: “No, no le deseo eso a nadie (la muerte)”.

Finalmente, Van, como cayendo en cuenta de su equivocación al lanzar semejante interrogante tan bizarro concluyó diciendo: “Sí, tienes razón, hombre. Ni siquiera debería haber preguntado eso”.

Puedes ver un clip de la extraña conversación a continuación.

Puedes ver el episodio completo del podcast a continuación.

Poirier quiere ganar la pelea, pero no planea matar literalmente a McGregor.

Si bien la mayoría de los demás en el mundo podrían haber asumido que ese era el caso, Van hizo explícitamente la pregunta para eliminar todas las dudas sobre el asunto.

UFC 257: Poirier contra McGregor 2

UFC 257: Poirier vs. McGregor 2 está programado para el 23 de enero en Yas Island, también conocida como Fight Island, en Abu Dhabi.

Es el primer evento de pago por evento de UFC del año, y se espera que UFC 257 sea una de las tarjetas de pago por evento más vendidas de 2021.

McGregor es el peleador más popular en la historia de UFC y ha vendido más pagos por ver que cualquier otro peleador en MMA.

Además, McGregor (22-4) fue el primer “campeón campeón” de UFC, y el peleador de 32 años es uno de los siete peleadores en la historia de UFC en ganar títulos en múltiples clases de peso.

Ambos peleadores esperan obtener una gran victoria en UFC 257

McGregor derrotó a Poirier en 2014 en un combate de peso pluma que duró menos de dos minutos.

Puedes ver o volver a ver la primera pelea entre Poirier y McGregor a continuación, cortesía de UFC.

